Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

M. Serge Bouchard est nommé, à compter du 23 novembre 2020, sous-ministre adjoint au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. M. Bouchard est directeur général des services téléphoniques à ce ministère.

Agence du revenu du Québec

Mme Mélany Privé est nommée, à compter du 21 décembre 2020, vice-présidente de l'Agence du revenu du Québec. Mme Privé est secrétaire générale de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Mme Mélanie Vincent est nommée membre du conseil d'administration de cette agence.

Tribunal administratif du travail

Mme Mylène Alder est nommée de nouveau membre du Tribunal administratif du travail.

Conseil de la justice administrative

Mmes Hélène Bédard et Marie Charest sont nommées de nouveau membres du Conseil de la justice administrative.

MM. Philippe de Grandmont et Gilles Ouimet ainsi que Mmes Manon Dufresne, Lucie Lafontaine, Mélanie Marois, Antonietta Melchiorre, Isabelle Plante, Adriane Porcin et Lise Simard sont nommés membres de ce conseil.

Conseil de la magistrature

Mmes Christine Lafrance et Julie Veilleux sont nommées membres du Conseil de la magistrature.

Société des Traversiers du Québec

Mme Chantal Gagné est nommée membre indépendante du conseil d'administration de la Société des Traversiers du Québec.

