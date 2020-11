Visitez l'Observatoire de l'Empire State Building pendant la période des Fêtes





UNE VITRINE DES FÊTES SERA DÉCORÉE DES ENSEMBLES DE LEGO STAR WARStm

NEW YORK, 18 novembre 2020 /CNW/ - L'Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd'hui les détails entourant ses festivités annuelles des Fêtes. Les visiteurs qui achètent des billets pour visiter les célèbres Observatoires du 86e étage et du 102e étage pourront profiter des vues emblématiques et plus encore. En cette période des Fêtes, suivez la recommandation de Lonely Planet et visitez l'Observatoire de l'Empire State Building classé première attraction à New York.

Pour les amateurs de Star Warstm, jeunes et moins jeunes, c'est le meilleur moment de l'année pour visiter l'Observatoire de l'ESB. La vitrine annuelle de l'ESB, donnant sur la Cinquième Avenue et visible seulement aux locataires de l'ESB et aux visiteurs de l'Observatoire de l'ESB à leur sortie de l'Observatoire, présente des modèles 3D LEGO® des ensembles de construction de Star Wars comprenant les ensembles AT-ATtm, SnowSpeeertm, The Childtm, The Razor Cresttm, Sith TIE Fightertm, Poe Dameron's X-wing Fightertm et the Millennium Falcontm. Le tout présenté dans un décor de féerie hivernale à éclairage DEL éblouissant. La vitrine moderne sera également décorée de formes et de textures géométriques épurées, et dotée d'un écran vidéo présentant des scènes festives de LEGO® Star Wars du temps des Fêtes.

L'ESB célèbrera aussi le temps des Fêtes en offrant pour la toute première fois des séances de photos pour les portraits des Fêtes en famille. Du 30 novembre au 4 décembre, les familles et les invités sont invités à faire de l'Empire State Building la toile de fond de leur carte des Fêtes 2020-2021. À l'achat d'un billet spécial pour l'Observatoire du 102e étage, les visiteurs pourront choisir une plage horaire et faire prendre une photo professionnelle sur le « grand escalier » dans le hall de l'Observatoire. Prenez la pose, souriez et saisissez l'instant avec votre famille devant le modèle de l'Empire State Building illuminé en rouge et vert. Vous pouvez vous procurer des billets à l'adresse https://www.esbnyc.com/buy-tickets/2020-holiday-promotion.

« Nous sommes ravis d'ouvrir de nouveau et de participer aux projets du temps des Fêtes des New-Yorkais cette année, car il n'y a pas de meilleur moment pour visiter le célèbre Empire State Building. Grâce à la nouvelle expérience de l'Observatoire que nous proposons, à la suite d'un investissement de 165 millions de dollars, et à de nouveaux protocoles de sécurité, qui comprennent une capacité réduite et une billetterie chronométrée, les visiteurs peuvent vivre la magie des Fêtes au coeur de la ville de New York », a déclaré Jean-Yves Ghazi, président de l'Observatoire.

Malgré le temps parfois peu clément à l'extérieur, les visiteurs de notre célèbre Observatoire du 86e étage resteront bien au chaud grâce aux lampes thermiques installées sur la terrasse en plein air qui offre une vue à 360 degrés.

Tout au long de la période des Fêtes, l'ESB sera embelli de décorations des Fêtes et sa tour sera illuminée, enjolivant le paysage urbain new-yorkais lors des célébrations de l'Action de grâces, de la Hanoukka, de Noël et de la veille du jour de l'An.

Pour connaître le calendrier complet de l'illumination de la tour, consultez le site http://www.esbnyc.com/explore/tower-lights/calendar.

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building, qui surplombe le centre de Manhattan du haut de ses 443 mètres (de la base au sommet de l'antenne), est la propriété d'Empire State Realty Trust, Inc. Il s'agit du bâtiment le plus célèbre au monde. Grâce à de nouveaux investissements en efficacité énergétique et dans les infrastructures, les aires publiques et les commodités, l'Empire State Building a attiré des locataires de premier ordre provenant de plusieurs industries du monde entier. L'Empire State Building a été désigné comme la destination de voyage la plus populaire au monde selon une étude réalisée par Uber, en plus d'être nommé immeuble favori des États-Unis dans un sondage mené par l'American Institute of Architects. Pour en savoir plus sur l'Empire State Building, consultez le www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, https://www.tiktok.com/@empirestatebldg ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT) possède, gère, exploite, acquiert et repositionne des bureaux et des commerces de détail à Manhattan et dans la grande région métropolitaine de New York, y compris l'Empire State Building, l'immeuble le plus célèbre au monde. ESRT est un chef de file en matière d'efficacité énergétique spécialisé dans l'environnement bâti et la durabilité, et son portefeuille immobilier commercial est le premier à obtenir la cote santé et sécurité de WELL aux États-Unis, une cote de vérification par une tierce partie fondée sur des données probantes pour tous les types d'installations, axée sur les politiques opérationnelles, les protocoles d'entretien, les plans d'urgence et l'éducation des intervenants pour aborder dès maintenant un environnement touché par la COVID-19 et les questions plus vastes de santé et de sécurité pour l'avenir. Le portefeuille de bureaux et de commerces de détail de la société comprend 10,1 millions de pieds carrés louables au 30 septembre 2020, soit 9,4 millions de pieds carrés louables dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, au Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York. L'entreprise possède environ 700 000 pieds carrés louables dans son portefeuille de commerces de détail.

