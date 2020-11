Ultivue et Indivumed signent un partenariat de recherche et de développement de médicaments en oncologie personnalisée





Ultivue et Indivumed ont annoncé aujourd'hui que les deux sociétés ont signé un partenariat de collaboration pour accélérer encore plus la recherche et le développement de médicaments dans le domaine de l'oncologie personnalisée.

L'accord relie la vaste gamme d'échantillons biologiques tissulaires standardisés et entièrement comparables d'Indivumed ainsi que son expérience analytique en technologie d'IHC à la plateforme InSituPlex d'immunofluorescence multiplex à haut débit d'Ultivue. Le développement de tests standardisés de phénotypage de tissus entiers d'Ultivue, associés à la biobanque de tissus oncologiques multi-omiques d'Indivumed et à ses capacités à réaliser des tests multiplex d'IHC, permettra d'en savoir davantage sur la biologie des tumeurs, en dévoilant les mécanismes complexes du cancer.

« Grâce à la technologie et à l'expertise d'Ultivue dans notre flux de travail, nous offrons à nos clients l'accès au profilage contextuel des principaux phénotypes cellulaires », explique le professeur Hartmut Juhl, fondateur et CEO d'Indivumed. « Les données, que l'on peut désormais extraire de ces précieux actifs stockés dans notre dépôt, peuvent aider la caractérisation complète des échantillons visant la découverte de biomarqueurs et de cibles, le développement de médicaments, les essais cliniques et la recherche de thérapies individualisées. Cela complétera notre offre associée au vaste menu existant de tests d'IHC et au service de bout en bout ».

La technologie de multiplexage InSituPlex d'UItivue, société basée à Cambridge, est conçue pour une exploration rapide et complète des marqueurs biologiquement pertinents dans les échantillons de tissus.

« InSituPlex est élaborée pour obtenir des données biologiques plus pertinentes à partir d'échantillons de tissus de patients à grande échelle », remarque Jacques Corriveau, président et CEO d'Ultivue. « En accordant à Indivumed cette capacité et en complétant ses vastes ressources en matière d'échantillons biologiques, nous pouvons aider les chercheurs à évaluer rapidement l'utilité clinique des biomarqueurs tissulaires et augmenter ainsi le taux de succès des essais cliniques dans l'espace E/S ».

À propos d'Indivumed :

Indivumed est une société internationale intégrée d'oncologie dirigée par des médecins, qui s'est engagée à divulguer les mécanismes complexes du cancer dans le but de soutenir l'oncologie de précision. Seule une approche multi-omique a la possibilité d'atteindre cet objectif - et une technologie multi-omique fiable exige des échantillons biologiques et des données de qualité supérieure. Grâce à ses trois départements, IndivuServ, IndivuType et IndivuTest, Indivumed offre des produits et des services spécialisés qui aident ses clients à découvrir des biomarqueurs et des cibles, à développer des médicaments, des essais cliniques, un traitement individualisé et bien plus encore.

Indivumed a son siège à Hambourg, en Allemagne, et possède une filiale aux États-Unis ainsi qu'un réseau clinique mondial.

À propos d'Ultivue :

Ultivue fournit aux chercheurs et aux scientifiques des tests de biomarqueurs multiplex pour le phénotypage des tissus et la pathologie numérique. Sa technologie exclusive InSituPlex permet l'exploration et l'interrogation avancées d'échantillons de tissus pour la recherche médicale de précision. Ces solutions hautement personnalisables et l'approche consultative basée sur les données scientifiques d'Ultivue renforcent et accélèrent les programmes de découverte de biomarqueurs et de développement de médicaments.

