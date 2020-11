Shin-Etsu Chemical a développé un moulage de caoutchouc silicone qui permet d'obtenir un poids plus léger pour les produits moulés en caoutchouc





Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Siège social : Tokyo, président, Yasuhiko Saito) a maintenant développé un nouveau type de moulage de caoutchouc silicone à faible densité, qui permet de réaliser des produits moulés en caoutchouc plus légers. Shin-Etsu est la première société du secteur à avoir développé ce type de caoutchouc silicone utilisant les matériaux LIMS (Mise en forme par injection liquide).

La demande de produits moulés en caoutchouc plus légers augmente dans de nombreux domaines industriels, tels que les automobiles et véhicules de transport comme les avions, ainsi que dans d'autres domaines divers tels que les appareils portables et, avec le développement de produits plus légers, un nouvel élargissement des applications du caoutchouc silicone est attendu.

Jusqu'à présent, afin de fabriquer du caoutchouc silicone plus léger, un agent moussant était ajouté à du caoutchouc silicone de type mélangeable qui était ensuite moulé en forme d'éponge. Toutefois, notre nouveau produit ne requiert pas l'ajout d'un agent moussant. En outre, étant donné qu'il peut être moulé en utilisant notre technologie avancée LIMS, il peut répondre à la demande de qualité supérieure et d'améliorations de la productivité des fabricants de moulages.

Ce nouveau produit est disponible en deux types : un type à faible densité/haute résistance *1 et un type à très faible densité *2. Les deux rendent le moulage automatique continu possible grâce à l'utilisation d'une machine de moulage par injection, et peuvent donc produire efficacement des produits moulés en caoutchouc de haute qualité, ce qui se traduit non seulement par des améliorations de la productivité, mais également par des économies d'énergie.

Shin-Etsu Chemical possède un centre technique de moulage de caoutchouc silicone. Ce laboratoire technique de moulage de Shin-Etsu, situé dans la ville de Higashimatsuyama, préfecture de Saitama, au Japon, effectue des démonstrations de moulage à l'aide de nos nouveaux produits et, en même temps, nous travaillons sur des améliorations de la technologie de moulage ainsi que sur l'amélioration des services techniques pour nos clients.

Le caoutchouc silicone associe de nombreuses fonctionnalités supérieures comme une excellente résistance à la chaleur, au froid et aux intempéries, avec des propriétés d'isolement électrique stables, autant de caractéristiques qu'on ne retrouve pas dans le caoutchouc organique ordinaire. C'est pourquoi on l'utilise dans un large éventail d'applications, notamment l'automobile, le matériel électrique-électronique, le matériel de bureautique, les produits et les appareils ménagers du quotidien.

En tirant parti de la qualité supérieure et des atouts technologiques des produits de Shin-Etsu Chemical, ainsi que de notre système de réponse détaillée aux demandes de nos clients, Shin-Etsu continuera dans l'avenir de s'efforcer de répondre aux besoins du marché diversifié.

* 1 Type à faible densité/haute résistance : Comparé aux produits moulés en caoutchouc silicone conventionnels, ce nouveau type de produits obtient une réduction de poids d'environ 20 à 30 %.

* 2 Type à très faible densité : Comparé aux produits moulés en caoutchouc silicone conventionnels, ce nouveau type de produits obtient une réduction de poids d'environ 50 à 60 %.

