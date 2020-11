Rencontre du Caucus des grandes villes de l'UMQ - La relance passe par la construction de logements sociaux et abordables





MONTRÉAL, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Caucus des grandes villes de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) s'est réuni virtuellement aujourd'hui pour faire une mise à jour sur certains dossiers prioritaires. Pour les dix grandes villes du Québec, les prochains mois seront cruciaux pour préparer l'après-COVID-19.

À ce sujet, les membres du caucus ont insisté sur l'urgence que le logement social et abordable s'inscrive dans la relance économique et sociale. Pour ce faire, le rattrapage des 15 000 unités d'habitation d'AccèsLogis Québec confirmées en 2019 doit être effectué, et du financement additionnel doit également être prévu pour de nouvelles unités. Le caucus souhaite ainsi interpeller les gouvernements provincial et fédéral pour qu'ils en fassent une priorité dans le cadre de leur budget 2021-2022.

« Seulement 15 % des montants de l'entente bilatérale sur le logement, annoncée le 6 octobre dernier, permettront de construire des logements sociaux et abordables. Les besoins sont gigantesques partout au Québec, mais le financement disponible ne permet pas d'y répondre, et ce sont nos citoyennes et citoyens moins bien nantis qui en payent le prix. On a des projets bloqués faute de financement, et les coûts maximaux admissibles ne sont pas adaptés à la réalité de nos milieux. Aujourd'hui, on demande à Québec et à Ottawa que la construction de logements sociaux et abordables, à travers le financement du programme AccèsLogis Québec, soit une mesure privilégiée pour la relance. Ce type de projet stimule l'économie locale, favorise la mixité sociale et contribue à réduire les inégalités économiques. Pour la relance, mais également comme outil de lutte à la pauvreté, on ne peut pas demander mieux », a souligné le président du Caucus des grandes villes de l'UMQ et maire de Gatineau, monsieur Maxime Pedneaud-Jobin.

Dans un autre ordre d'idées, les membres du caucus ont discuté des relations avec les Premières Nations et de la mise en oeuvre de pistes d'action pour lutter contre le racisme et la discrimination à leur endroit. « Les municipalités ont un rôle majeur à jouer dans la réconciliation avec les Premières Nations. Nous devons être à l'écoute de nos partenaires des communautés autochtones et travailler avec eux pour poser des gestes concrets en ce sens », a soutenu monsieur Pedneaud-Jobin.

Enfin, dans le cadre de la rencontre du caucus, les membres ont eu l'occasion d'échanger avec la cheffe de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, madame Dominique Anglade, sur sa vision des gouvernements de proximité, ainsi que sur les différentes pièces législatives présentement à l'étude par les parlementaires.

À propos du Caucus des grandes villes de l'UMQ

Le Caucus des grandes villes de l'UMQ est formé des municipalités québécoises comptant 100 000 citoyennes et citoyens et plus. Le caucus compte dix municipalités membres : Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne et Trois-Rivières.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

