La Banque CIBC de nouveau nommée meilleur fournisseur de services bancaires numériques en Amérique du Nord par Global Finance





Son application bancaire mobile et son site Web intégré pour les consommateurs lui ont permis d'acquérir la victoire

TORONTO, le 18 nov. 2020 /CNW/ - Le magazine Global Finance a nommé la Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) la meilleure banque numérique pour les consommateurs en Amérique du Nord pour la deuxième année consécutive, dans le cadre de son rapport de 2020 sur les « World's Best Digital Banks. » Cette reconnaissance fait suite à la victoire de la Banque CIBC, qui a remporté, en août, le titre de meilleure banque numérique pour les consommateurs au Canada , décerné par Global Finance, son site Web intégré de services bancaires pour les consommateurs, la conception de son site Web et son application bancaire mobile lui ayant permis d'acquérir la victoire.

« Nous sommes fiers d'avoir été reconnus meilleur fournisseur de services bancaires numériques en Amérique du Nord par Global Finance, surtout à la lumière de l'augmentation considérable du nombre de clients qui se tournent vers les services bancaires numériques en raison de la pandémie », a déclaré Aayaz Pira, premier vice-président, Services bancaires numériques, Banque CIBC. Cette reconnaissance témoigne de notre investissement continu dans l'innovation, des solutions à la pointe du marché que nous offrons pour aider nos clients à réaliser leurs ambitions. »

Les lauréats ont été sélectionnés en fonction de la force de la stratégie visant à attirer et à servir les clients des services numériques, de leur capacité à inciter les clients à utiliser leurs services numériques, de la croissance de leur bassin de clients des services numériques, de l'étendue des produits qu'ils offrent, des preuves de gains tangibles découlant de leurs initiatives numériques ainsi que de la conception et des fonctionnalités de leur site Web et de leur site mobile. Des représentants d'Infosys, chef de file mondial en matière de services-conseils, de technologie et d'impartition, ont sélectionné la liste des finalistes. La sélection finale a été faite par les rédacteurs de Global Finance.

En réaction à la pandémie de COVID-19, les capacités bancaires en ligne et mobiles de la Banque CIBC ont favorisé une croissance sans précédent des opérations effectuées par voie numérique. Depuis le début de la pandémie, au mois de mars, le nombre total de nouvelles personnes qui se sont inscrites aux services numériques de la Banque CIBC a augmenté de près de 40 % et le nombre de séances de services bancaires numériques a augmenté de près de 20 % comparativement aux données antérieures à la pandémie.

Un rapport complet sera présenté dans le numéro de décembre 2020 de Global Finance.

