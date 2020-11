HSB Canada lance les Systèmes de capteurs par HSB pour aider les assureurs à réduire les sinistres





HSB Canada, membre de Munich Re, a lancé les Systèmes de capteurs par HSB, une solution clé en main pour aider les assurés à réduire les sinistres courants liés aux biens. Le programme surveille, prédit et alerte les clients des événements à risque associés aux fuites d'eau, aux gels des tuyaux et aux changements de température critiques.

« L'eau est le "nouveau feu", avec des milliards de dollars payés chaque année par l'assurance des entreprises pour des sinistres découlant de dommages causés par l'eau », a déclaré John Mulvihill, président-directeur général de HSB Canada. « HSB Canada a pour mission d'inverser radicalement cette tendance, en tirant parti de ses vastes données en matière d'équipement et de son expérience des systèmes basés sur l'IdO pour offrir un système d'alerte précoce aux assureurs et aux assurés. »

HSB Canada offre ses services de l'IdO par l'entremise d'assureurs et de pools de risques, en installant des capteurs dans des emplacements commerciaux dans le but de surveiller les conditions qui présentent des risques.

D'abord lancés aux États-Unis, les Systèmes de capteurs par HSB ont permis aux clients d'économiser des millions de dollars en pertes potentielles en atténuant les dommages matériels causés par les fuites d'eau et de tuyaux gelés.

Depuis 2016, les programmes de l'IdO de HSB pour les entreprises, l'industrie, les institutions et les particuliers ont capturé plus de 13 milliards de lectures de capteurs à partir des emplacements des clients.

Au Canada, la première installation de HSB a été achevée récemment par le déploiement de capteurs dans la tour de bureaux phare de Munich Re, située au 390, rue Bay, à Toronto.

« Les pertes liées aux fuites d'eau dans les bâtiments commerciaux peuvent être coûteuses et perturbatrices », a déclaré Gareth Hill, vice-président des finances et chef de la direction financière, assurance non-vie chez Munich Re du Canada. « Nous sommes convaincus que les Systèmes de capteurs par HSB aideront à prévoir et à réduire ces pertes dans notre propre immeuble et à atténuer leur impact sur nos locataires. »

Le programme est personnalisé pour chaque assureur afin de refléter les types d'entreprises qu'il assure et peut cibler les classes d'affaires plus complexes de son portefeuille.

HSB Canada travaille en collaboration avec les assureurs pour installer des capteurs qui surveillent en permanence l'équipement et les conditions chez les clients. HSB analyse les données et envoie des alertes aux titulaires de police par courriel, téléphone portable ou SMS lorsqu'un problème nécessite une attention particulière ou peut entraîner un bris, ou des dommages matériels.

HSB Canada, membre de Munich Re, est un assureur spécialisé multilignes et un fournisseur de services d'inspection, de gestion des risques et de technologies IdO. Les offres d'assurance de HSB Canada comprennent le bris d'équipement, le cyber-risque et d'autres couvertures. HSB allie son expertise en ingénierie, sa technologie et ses données pour concevoir des solutions d'assurances et de services créatives pour les risques existants et émergents en lien avec les changements technologiques. Tout au long de son histoire de 150 ans, la mission de HSB a été d'aider ses clients à prévenir les pertes, à promouvoir une utilisation durable de l'énergie et à établir des relations plus étroites qui profitent aux entreprises, aux institutions publiques et aux consommateurs. HSB détient la cote financière la plus élevée, A++ (Supérieure) de l'A.M. Best Company. Connectez-vous à HSB Canada sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

Munich Re est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de réassurance, d'assurance en première ligne et de solutions de risques liés à l'assurance. Le groupe est composé de la réassurance et des secteurs d'activités d'ERGO, ainsi que de la société d'investissement en capital MEAG. Munich Re est active dans le monde entier et opère dans tous les secteurs de l'assurance. Depuis sa fondation en 1880, Munich Re est reconnue pour son expertise inégalée en matière de risque et sa bonne situation financière. Elle offre aux clients une protection financière face à des niveaux de dommages exceptionnels ? du tremblement de terre de San Francisco en 1906 à la saison des typhons dans le Pacifique en 2019. Munich Re possède une force innovante exceptionnelle, ce qui lui permet également de couvrir des risques extraordinaires, tels que les lancements de fusées, les énergies renouvelables, les cyber-attaques ou les pandémies. L'organisation joue un rôle clé dans l'accélération de la transformation numérique du secteur de l'assurance et, ce faisant, a encore élargi sa capacité à évaluer les risques et la gamme de services qu'elle propose. Ses solutions sur mesure et sa proximité avec ses clients font de Munich Re l'un des partenaires de risque les plus recherchés au monde pour les entreprises, les institutions et les particuliers.

