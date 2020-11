Temenos a été nommé leader dans les indices Dow Jones Sustainability World et Europe





Temenos AG (SIX : TEMN), l'éditeur de logiciels bancaires, a annoncé aujourd'hui avoir été classé comme un leader du développement durable dans la catégorie Logiciels et services du Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) pour la deuxième année consécutive et dans l'indice DJSI Europe pour la première fois.

Temenos fait partie d'un groupe de seulement huit sociétés dans la catégorie Logiciels et services a être cotées à l'indice DJSI World parmi 72 entreprises invitées. Temenos figure également pour la première fois au DJSI Europe, un indice dans lequel seulement deux sociétés ont été inscrites parmi les 10 invitées dans la catégorie. Temenos a obtenu le meilleure score du secteur pour la sécurité des informations/ la cybersécurité et la disponibilité système, la protection de la vie privée, le reporting environnemental, les politiques et le système de gestion, le reporting social, les droits de l'homme, ainsi que la citoyenneté d'entreprise et la philanthropie Le classement reconnaît que l'engagement de Temenos envers le développement durable fait partie intégrante de sa stratégie d'entreprise.

Max Chuard, PDG de Temenos, a affirmé : « Nous sommes vraiment fiers que notre leadership en matière de développement durable ait été une nouvelle fois reconnu dans l'indice Dow Jones Sustainability World et d'avoir intégré l'indice européen. En tant que leader des logiciels bancaires, nous permettons à 1,2 milliard de personnes dans le monde d'effectuer des opérations bancaires, soit 30 % de la population bancarisée dans le monde. Et nous nous engageons à créer une meilleure expérience bancaire, partout, en amenant davantage de personnes dans le monde bancarisé afin d'améliorer leur vie financière. Nous croyons fermement que notre succès à long terme repose sur notre modèle d'entreprise durable, qui place la responsabilité au coeur de notre stratégie d'entreprise et de la culture de Temenos. »

Le DJSI World est considéré comme la référence absolue pour mesurer les pratiques corporatives pour les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Cet indice recense, parmi les 2 500 sociétés les plus importantes de l'indice S&P Global Broad Market, les 10 % les plus performantes sur la base des facteurs économiques et ESG de long terme. Le DJSI World a été le premier indice mondial à suivre les plus grandes et les principales entreprises cotées en bourse axées sur la durabilité. Cette année, plus de 7 300 entreprises mondiales dans 24 secteurs ont été invitées à participer au processus d'évaluation. Cela souligne le fait que la divulgation des performances ESG des entreprises est devenue une nécessité pour répondre aux attentes des investisseurs traditionnels.

Manjit Jus, responsable mondial de la recherche et des données ESG chez S&P Global, a déclaré : « Nous félicitons Temenos pour son intégration au DJSI World et au DJSI Europe. Une distinction DJSI témoigne de la qualité de leader du développement durable dans notre secteur. Du fait du nombre record d'entreprises participant à l'édition 2020 de l'évaluation de la durabilité des entreprises (Corporate Sustainability Assessment, CSA) et des règles plus strictes pour l'inclusion cette année, cela distingue votre entreprise et récompense votre engagement continu envers les personnes et la planète. »

Temenos communique sa performance non financière chaque année dans le Rapport RSE intégré à son Rapport annuel, en utilisant les normes de la Global Reporting Initiative (GRI). La société a adhéré au Pacte mondial des Nations unies (programme Global Compact) et soutient les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Elle figure dans l'indice SXI Switzerland Sustainability 25®, parmi les 25 actions suisses de l'indice SMI® avec les meilleurs scores en matière de durabilité. Temenos a également été incluse dans la série d'indices FTSE4Good et notée PRIME par ISS ESG Corporate Rating pour ses performances en matière de développement durable. Temenos a par ailleurs obtenu le statut Gold d'EcoVadis pour ses performances en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Elle est en outre membre du Forum économique mondial, confirmant son engagement à faire avancer le programme d'impact sur le développement durable.

? Fin ?

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX : TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 plus grandes banques, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien des transactions et interactions de plus de 500 millions de clients des services bancaires. Temenos propose des logiciels d'administration de fonds, pour les paiements, pour les services bancaires de base et de front office natifs sur le Cloud, ne dépendant pas d'un Cloud particulier et fondés sur l'IA, qui permettent aux banques d'offrir des expériences client omnicanal harmonieuses et de parvenir à l'excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.temenos.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 novembre 2020 à 13:30 et diffusé par :