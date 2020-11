Viking Malt investit dans un nouveau site de production à Lahti





Viking Malt Group a décidé de réaliser un investissement stratégique à Lahti où il construira une nouvelle malterie. Cet investissement considérable s'inscrit dans la stratégie de croissance à long terme de Viking Malt et représente un projet d'environ 90 millions d'euros. C'est l'un des plus gros investissements dans l'industrie alimentaire et des boissons finlandaise et dans la région de Lahti au cours de la dernière décennie. La capacité de production avoisinera les 85 000 tonnes par an. La nouvelle malterie devrait être opérationnelle d'ici 2023.

Viking Malt vend ses produits aux industries alimentaires, des boissons et de la brasserie dans le monde entier. Jouissant d'une expérience approfondie, l'entreprise est aujourd'hui dirigée par la 5e génération de la même famille. Depuis toujours, la clé de son succès réside dans sa volonté de privilégier la qualité et son ouverture à l'innovation et aux nouvelles technologies. Le site de production est implanté au même endroit depuis plus de 130 ans. Mais cette situation géographique est sur le point d'évoluer avec la délocalisation de la malterie actuelle. Le nouveau site, moderne et innovant, sera construit à Lahti. Il permettra à Viking Malt de produire toute une série de nouveaux produits en plus de la sélection actuelle.

Le groupe Viking Malt assure sa production dans cinq pays: outre la Finlande, il compte également un site en Suède, au Danemark et en Lituanie, ainsi que deux sites en Pologne. La capacité de production est de 600 000 t/an, le chiffre d'affaires du groupe s'élève à environ 250 millions d'euros, et l'entreprise compte près de 250 employés. Viking Malt est la plus grande société de maltage scandinave, la 5e en Europe et la 9e dans le monde. Le groupe est le chef de file du marché mondial des malts de spécialisation. Viking Malt Group est détenu par Polttimo (62,5 %) et Svenska Lantmännen (37,5 %).

