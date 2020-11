E-Taxi accueille avec enthousiasme le plan pour une économie verte





MONTRÉAL, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'entreprise E-Taxi accueille avec enthousiasme le Plan pour une économie verte 2030 dévoilé plus tôt cette semaine par le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette. E-Taxi salue le fait que le gouvernement met l'électrification des transports au coeur de ce plan, notamment par sa volonté que 1,5 million de véhicules électriques soient en circulation au Québec d'ici 2030, incluant un effort accru pour les taxis et les véhicules commerciaux. E-Taxi tient d'ailleurs souligner le maintien de sommes pour appuyer la modernisation du taxi par l'acquisition de véhicules électriques.

«?Nous appuyons entièrement le gouvernement du Québec dans sa volonté d'électrification et de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Afin de contribuer concrètement à la réduction des GES au Québec, nous nous devons de nous attaquer aux secteurs d'activité qui en produisent le plus, comme celui du transport. D'ailleurs, nous demandons depuis bien longtemps au gouvernement de mettre en place les incitatifs nécessaires à la transition vers l'électrification des véhicules. L'annonce qui a été faite aujourd'hui est donc un pas dans la bonne direction?», soutiennent M. Yung Cuong, président d'E-Taxi, et M. Fabien Cuong, vice-président de E-Taxi.

Dans un même ordre d'idées, E-Taxi collabore depuis plusieurs mois avec un acteur important de l'électrification des transports au Québec, Taxelco, afin de recommander au gouvernement du Québec de stimuler l'électrification des flottes de véhicules commerciaux privés au Québec, tels que les taxis et les véhicules de livraison, par la mise en place d'un programme de financement pour l'achat de ce type de véhicule par toutes les entreprises concernées du secteur. En effet, à l'heure actuelle, ce besoin du milieu ne trouve aucune réponse au sein des programmes disponibles et place la volonté d'électrification bien souvent en échec. La mise en place d'un tel programme permettrait de lancer une vague massive d'électrification des flottes de véhicules commerciaux au Québec.

Fondée en 2017, E-Taxi inc. est une entreprise québécoise dont la mission est de prendre activement part à l'électrification des transports au Québec. L'entreprise se concentre actuellement sur la réalisation d'un projet d'électrification des taxis à Montréal avec comme partenaire, le plus grand fabricant d'automobiles électriques, BYD. À terme, nous visons l'électrification complète de la flotte de taxis québécoise.

