Taxelco salue le plan pour une économie verte





MONTRÉAL, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Taxelco, un leader de l'électrification des transports au Québec, salue l'annonce du Plan pour une économie verte 2030 dévoilé plus tôt cette semaine par le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette. Taxelco souligne en particulier le fait que l'électrification des transports soit au centre des orientations du gouvernement, par la présence d'objectifs chiffrés pour l'ensemble du Québec et pour l'industrie du taxi en particulier. Le financement gouvernemental qui est mis de l'avant permet, à ce moment-ci, d'anticiper que les mesures qui en découleront permettront d'atteindre ces objectifs. Du point de vue de Taxelco, il s'agit de la seule méthode sérieuse pour atteindre les objectifs ambitieux de réduction de gaz à effet de serre (GES) compris dans ce plan.

«?L'électrification des véhicules est un projet de société qui nous tient à coeur, et ce, pour le bien de toute la population québécoise. Par notre implication dans ce grand projet d'électrification, nous souhaitons contribuer à faire du Québec un acteur incontournable dans la lutte aux changements climatiques. L'annonce effectuée par le gouvernement montre que nous devons dès maintenant effectuer le virage vers les automobiles électriques, pour les véhicules privés, mais encore plus, pour les flottes de véhicules commerciaux?», affirme M. Frédéric Prégent, directeur général de Taxelco.

Dans un même ordre d'idées, Taxelco collabore depuis plusieurs mois avec un acteur important de l'électrification des transports au Québec, E-Taxi, afin de recommander au gouvernement du Québec de stimuler l'électrification des flottes de véhicules commerciaux privés au Québec, telles que les taxis et les véhicules de livraison, par la mise en place d'un programme de soutien à l'achat de ce type de véhicules par toutes les entreprises concernées du secteur. En effet, à l'heure actuelle, ce besoin du milieu ne trouve aucune réponse au sein des programmes disponibles et place la volonté d'électrification bien souvent en échec. La mise en place d'un tel programme permettrait de lancer une vague massive d'électrification des flottes de véhicules commerciaux au Québec.

Taxelco

Taxelco, propriétaire de Taxi Hochelaga, de Taxi Diamond et de Téo Taxi, est le plus grand groupe d'intermédiaires de taxis à Montréal et au Québec. L'entreprise est le chef de file du transport adapté au Québec. Taxelco a pour objectifs de contribuer à l'amélioration de l'industrie du taxi et de favoriser son électrification avec des valeurs de respect, d'innovation, d'écologie et de passion pour le service à la clientèle. L'entreprise met l'accent sur l'expérience client et la qualité du service offert tout en fournissant à ses membres, propriétaires et chauffeurs, des conditions gagnantes.

SOURCE Taxelco

Communiqué envoyé le 18 novembre 2020 à 13:14 et diffusé par :