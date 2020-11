CFSC-OPEC entame un partenariat technologique pluriannuel avec le Service administratif des tribunaux judiciaires





MONTRÉAL, 18 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ordinateurs pour l'excellence Canada (CFSC-OPEC) est heureuse d'ajouter le Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) à ses partenaires fournisseurs de leur technologie usagée au programme d'Ordinateurs pour les écoles plus (OPE+) du gouvernement du Canada.



« Les compétences, la connectivité et les appareils jouent un rôle clé dans l'inclusion numérique de tous les Canadiens, » a dit Toby Harper-Merrett, directeur général de CFSC-OPEC. « Les affiliés du programme OPE+ sont de plus en plus sollicités à travers le pays par des organismes qui ont besoin d'ordinateurs remis à neuf pour l'étude et le travail à domicile. Le soutien de partenaires tels que le SATJ aide le programme à rendre service à encore plus de Canadiens et nous sommes très reconnaissants de leur engagement à long terme. »

Depuis 1993, le programme OPE+ a remis à neuf et distribué plus de 1.7 million d'ordinateurs à des écoles, des organismes à but non lucratif, des communautés autochtones, des réfugiés et des familles à faible revenu admissibles.

De plus, le programme prolonge la durée de vie utile des appareils, ce qui présente des avantages environnementaux supérieurs aux autres options d'élimination. Le programme fournit également une expérience de travail à ses jeunes stagiaires, qui contribuent à mettre à jour les dons technologiques en développant leurs compétences, leurs connaissances et leurs perspectives d'emploi.

« La gestion des déchets électroniques est une priorité pour le SATJ. Nous sommes ravis par ce nouveau partenariat avec Ordinateurs pour l'excellence plus, qui nous permet de soutenir le programme à travers le pays, de créer un impact social positif chez les familles canadiennes et de gérer notre technologie usagée d'après les critères les plus élevés en matière de sécurité et d'environnement, » a dit Daniel Carroll, agent aux services contractuels et de la gestion du matériel au SATJ.

À propos d'Ordinateurs pour les écoles plus

Ordinateurs pour les écoles plus est un programme de partenariats financé par le gouvernement du Canada qui remet à neuf des appareils numériques donnés par le gouvernement, le secteur privé et des individus pour l'usage des écoles, des bibliothèques, des organismes à but non lucratif enregistrés et des communautés autochtones.

À propos d'OPEC

Ordinateurs pour l'excellence ? Canada inc. (CFSC-OPEC) est une organisation sans but lucratif établie en 2005 pour soutenir les programmes d'Innovation, Science et Développement économique Canada pour l'inclusion numérique et la participation économique. Les services de CFSC-OPEC comprennent le marketing et les communications, le développement de partenariats, la planification stratégique et la gestion de projets.

Contact

Julie Brouard

Gestionnaire en communications, ressources humaines et partenariats

Ordinateurs pour l'excellence ? Canada Inc.

julie.brouard@cfsc-opec.org

514-793-8073

