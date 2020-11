Traverse Harrington Harbour-Chevery - Transport de passagers - Le service aérien débutera le 19 novembre





QUÉBEC, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) désire informer sa clientèle qu'à compter du jeudi 19 novembre, le service de transport de passagers à la traverse Harrington Harbour-Chevery sera offert par hélicoptère, et ce, jusqu'à ce que les conditions de navigation permettent le retour du traversier au printemps. Le service par hélicoptère sera offert par Héli-Express.

Le NM Les Eaux Scintillantes effectuera ses dernières traversées de la saison aujourd'hui, le 18 novembre 2020.

Réservations

Les réservations sont toujours obligatoires. Les clients qui souhaitent réserver leur place doivent laisser un message dans la boîte vocale du 418 787-0100 avant 17 h la veille du départ en précisant leur nom, la date du déplacement, l'heure du départ souhaitée et leur numéro de téléphone. Les clients recevront un appel leur confirmant leur réservation.

À noter qu'il y a cinq (5) places disponibles à bord de l'aéronef.

Tarification

Le tarif pour un aller simple est de 3 $ pour une personne âgée de 7 ans et plus. Les enfants de 6 ans et moins voyagent gratuitement. Seul le paiement comptant est accepté.

Assistance

Pour une assistance immédiate, les clients peuvent aussi communiquer avec le comptoir d'Air Liaison pendant les heures d'ouverture au 418 787-0119.

Mesures sanitaires

Des mesures sanitaires devront être respectées à bord de l'hélicoptère en lien avec pandémie de COVID-19. Le port du masque de procédure sera obligatoire pour tous les passagers. De plus, des questions seront posées à tous les passagers au moment de leur réservation afin de s'assurer qu'ils ne présentent pas de symptômes de COVID-19 avant le vol.

Horaire du service aérien par hélicoptère

Du lundi au vendredi

De Chevery De Harrington Harbour 8 h 8 h 10 10 h 30 10 h 40 12 h 30 12 h 40 14 h 45 14 h 55

Samedi

De Chevery De Harrington Harbour 8 h 30 8 h 40 15 h 15 h 10

Dimanche

De Chevery De Harrington Harbour 8 h 30 8 h 40 13 h 30 13 h 40

