La Croix-Rouge canadienne déploie une clinique d'urgence au Honduras dans la foulée des ouragans





OTTAWA, 18 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec l'appui financier du gouvernement du Canada, la Croix-Rouge canadienne déploie sa clinique d'urgence au Honduras pour fournir des soins de santé essentiels dans les communautés dévastées par les ouragans Eta et Iota. Plus de trois millions de personnes ont été touchées par les récents ouragans au Honduras et des milliers d'entre elles se sont réfugiées dans des abris temporaires. Ainsi, le déploiement de l'équipe de réponse aux urgences (ÉRU) de la Croix-Rouge canadienne permettra de venir en aide aux collectivités du Honduras qui se trouvent en situation de grande vulnérabilité au lendemain de ces catastrophes naturelles.



Le fonctionnement de la clinique d'urgence sera assuré par une équipe de travailleurs humanitaires du Canada et d'autres Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, composée de délégués spécialisés en intervention d'urgence ainsi que de personnel médical et infirmier. Ce groupe de professionnels chevronnés collaborera avec le personnel de la Croix-Rouge du Honduras et d'autres partenaires nationaux pour assurer la prestation durable de services médicaux adaptés à la situation.

LA SITUATION EN BREF

Au Honduras, plus de trois millions de personnes ont été touchées directement par les ouragans Eta et Iota, parmi lesquelles plus de 57?000 ont dû évacuer leur domicile et 11?000 se trouvent présentement dans des centres d'hébergement d'urgence. L'accès à l'eau potable, les soins médicaux, les mesures d'hygiène et l'assainissement figurent au nombre des besoins prioritaires signalés sur le terrain.

La Croix-Rouge canadienne compte parmi les sept seules Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au monde à pouvoir déployer un hôpital mobile lors de situations d'urgence. Depuis 2010, l'ÉRU de santé de la Croix-Rouge canadienne a été déployée à plus de 15 occasions. Au cours des dernières années, la Croix-Rouge canadienne a aménagé son hôpital ou sa clinique dans plusieurs pays, notamment au Mozambique, au Bangladesh, en Haïti, en Équateur et au Népal.





Les Canadiennes et Canadiens qui souhaitent venir en aide aux personnes touchées par les récents ouragans en Amérique centrale peuvent contribuer au Fonds de secours : Ouragan Eta en Amérique centrale en se rendant sur le site www.croixrouge.ca ou en composant le 1 800 418-1111.

Les fonds amassés permettront à la Croix-Rouge d'offrir un appui essentiel pour contribuer au secours, à la santé et au rétablissement des sinistrés dans le cadre des efforts de préparation, d'intervention et de soutien sur le terrain, notamment au Honduras, au Nicaragua et au Guatemala. Les régions visées ainsi que la nature des activités sont susceptibles d'évoluer en fonction des besoins émergents et d'éventuelles catastrophes.

«?À domicile, nos services et opérations liés à la COVID-19 ne cessent d'évoluer, mais la Croix-Rouge canadienne a les capacités nécessaires pour continuer d'offrir de l'aide à l'étranger. Le passage de l'ouragan Eta, puis de l'ouragan Iota, a bouleversé la vie de millions de personnes et causé des dommages importants en Amérique centrale. La tempête tropicale a entraîné des pluies torrentielles, des inondations et des glissements de terrain et endommagé les infrastructures et les récoltes sur son passage, ce qui aura des effets dévastateurs pour les personnes et les collectivités touchées. Grâce à la générosité de la population canadienne et du gouvernement du Canada, la Croix-Rouge canadienne peut dépêcher son ERU au Honduras pour contribuer à sauver des vies et à atténuer les souffrances des gens qui ont vu leur vie chamboulée par ces violents ouragans.?»



? Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Au pays ou à l'étranger, la Croix-Rouge s'assure d'être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a comme mission d'améliorer les conditions d'existence des personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir de l'humanité au Canada et partout dans le monde.

