Verimatrix dévoile la nouvelle version de sa solution Forensic Watermarking pour renforcer la lutte contre le piratage





Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour la sortie mondiale de sa puissante technologie de lutte contre le piratage: Verimatrix Watermarking pour HTML5.

Verimatrix, innovateur de premier plan dans le domaine du tatouage numérique pour l'industrie des médias et du divertissement, a dévoilé sa toute dernière solution optimisée pour HTML5, qui permet de renforcer la sécurité numérique sur de nombreuses plateformes de contenu. Cette toute dernière technologie vient s'ajouter au portefeuille de solutions de l'entreprise qui offre une protection complète tout au long du cycle de vie des contenus pour les acteurs de l'OTT et de la télévision payante pouvant être confrontés à des pertes annuelles liées au piratage estimées à 12,5 milliards de dollars d'ici 2024, selon un rapport de Parks Associates.

Dernière révision en date du langage communément utilisé sur le web, HTML5 facilite la distribution de contenu pour les innombrables services de streaming et les autres industries du web. La technologie Watermarking de Verimatrix permet ainsi aux utilisateurs du HTML5 la possibilité d'apposer de manière transparente une empreinte à chaque spectateur présent sur la plateforme de streaming, de façon à détecter toute fuite de contenu du périphérique de lecture HTML5.

Cela permet aux fournisseurs de contenu de se conformer aux exigences strictes des studios en matière de sécurité, tout en gérant l'accès très convoité au contenu de qualité supérieure tant désiré des téléspectateurs et des pirates dans le monde entier.

"La plupart des grands noms des médias et du divertissement ayant confié la sécurité de leur contenu vidéo à Verimatrix, il nous appartient de poursuivre notre démarche d'excellence continue et de renforcer notre position de partenaire de confiance et de longue date en offrant une technologie sans équivalent", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. "HTML5 est incontestablement le langage en vigueur sur Internet - et nous offrons aux acteurs de l'OTT et de la télévision payante un moyen reconnu de distribuer leur contenu premium de manière simple, efficace et sécurisée. Ces derniers soulignent régulièrement le rôle de Verimatrix en tant que puissant moteur d'activité et sa volonté de toujours jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le piratage".

La solution Watermarking couvre à la fois la protection côté client et côté serveur des contenus vidéo diffusés en direct, de façon linéaire et à la demande. Verimatrix traite toutes les possibilités par lesquelles les pirates peuvent tenter de voler, en profitant du watermarking pour protéger le contenu quand bien même il est re-compressé, ré-enregistré, rediffusé ou manipulé de quelque autre manière.

"Capable de trouver la source d'une fuite, la solution Verimatrix Watermarking est indétectable, offrant à la fois une protection avant et après production", a déclaré Martin Bergenwall, senior vice president of products de Verimatrix. "Nous offrons également une multitude d'intégrations et de support utiles très appréciés de nos clients".

Le portefeuille de Verimatrix comprend des solutions watermarking intégrées ou basées sur le Cloud :

Watermarking côté client avec VideoMark®

Watermarking côté serveur de distribution

Watermarking côté serveur avec StreamMark®

Un service de surveillance du piratage

Pour plus d'informations, visitez le site www.verimatrix.com/products/watermarking

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

