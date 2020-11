La Société géographique royale du Canada annonce ses distinctions de 2020





OTTAWA, ON, le 18 nov. 2020 /CNW/ - En sa 91e année, la Société géographique royale du Canada honore quinze individus pour leurs réalisations exceptionnelles en géographie, en enseignement, en exploration et en matière d'environnement. Ces distinctions seront décernées cette année lors du Fellows Show, une célébration géographique virtuelle, le mercredi 18 novembre 2020. Compte tenu de la pandémie de COVID-19, le Fellows Show remplace le Dîner annuel du Collège des Fellows de la Société. Le Fellows Show peut être visionné sur la chaîne YouTube de la revue Canadian Geographic (YouTube.com/canadiangeographic). Voici la liste complète des récipiendaires de distinctions de 2020 :

Fellow honorifique

Le très honorable Justin Trudeau

En raison de son engagement passionné envers notre environnement, entre autres la direction de son gouvernement sur le changement climatique, ses investissements historiques sur la conservation de la nature dirigée par les Autochtones et sur les programmes de gardiens autochtones et ses mesures en ce qui concerne la conservation et la protection des océans, notamment sa gestion pour réduire les déchets de plastique, la Société géographique royale du Canada confère le titre de Fellow honorifique au très honorable Justin Trudeau.

Médaille Massey

Dr John Smol

Écologiste et limnologue de renommée internationale, Dr John Smol a modifié notre façon de concevoir le paysage canadien et la façon dont nous surveillons et évaluons son écologie. Dr John Smol reçoit la médaille Massey pour ses contributions exceptionnelles en science environnementale, et à la compréhension que nous en avons.

Médaille Bergmann

Jason Edmunds

Inuit du Nunatsiavut, Jason Edmunds est un meneur remarquable, un logisticien doué et un guide expert de l'Arctique, qui reçoit la médaille Martin Bergmann pour son leadership efficace et enthousiaste en ce qui concerne l'Arctique, son mentorat et sa défense des peuples et environnements arctiques.

Médaille Lawrence J. Burpee

Jan Morris

Jan Morris est une journaliste, essayiste et historienne distinguée. La Société géographique royale du Canada est fière d'octroyer la médaille Lawrence J. Burpee à Morris pour son écriture inspirante sur le sentiment d'appartenance et pour sa contribution à notre connaissance de la géographie physique et humaine.

Médaille Joseph-Elzéar Bernier

Brian Hodgson

Brian Hodgson a offert son dévouement et sa motivation à la Société en tant que gouverneur (de 2009 à 2015), de membre du Comité des Fellows (de 2008 à 2017) et dans son rôle dans la création du Comité de l'avancement. Il a permis d'ouvrir des portes aux possibilités d'accroitre l'importance de la Société. En raison de ses contributions au renforcement et au rehaussement du profil de la Société, nous décernons la médaille Joseph-Elzéar Bernier à Brian Hodgson.

Ken Hedges

Dr Ken Hedges était membre de l'expédition britannique transarctique de 1968-1969. Largement reconnue comme étant la première expédition dont les membres ont atteint le pôle Nord à pied, il s'agissait d'un accomplissement grandiose et historique qui était soutenu par la Société géographique royale du Canada. Dr Ken Hedges reçoit la médaille Joseph-Elzéar Bernier pour ses contributions significatives à la Société et au progrès de la géographie.

Médaille Sir Christopher Ondaatje pour l'exploration

David Jones

Alpiniste, explorateur, grimpeur, photographe, écrivain, mentor et militant, David Jones a poursuivi sa passion des montagnes non seulement pour sa propre connaissance, mais aussi pour faire part de ses observations aux Canadiens et au monde. Nous sommes heureux de remettre la médaille Sir Christopher Ondaatje pour l'exploration à David Jones en raison de ses prouesses en matière d'exploration des chaînes de montagnes canadiennes et de l'enseignement qui en a découlé.

Médaille Louie Kamookak

Elizabeth Dowdeswell

L'honorable Elizabeth Dowdeswell a offert un soutien inébranlable à la Société, ayant assisté à de nombreux événements et ayant présidé l'annonce des médailles de la Société à plusieurs reprises. Nous sommes fiers de conférer la médaille Louie Kamookak à Son Honneur l'honorable Elizabeth Dowdeswell afin de souligner ses contributions au Canada et son appui constant à la Société.

Nellie Kusugak

Avant sa nomination en tant que cinquième commissaire du Nunavut, l'honorable Nellie Kusugak travaillait comme éducatrice qui avait enseigné durant environ deux décennies en inuktitut et en anglais. Elle possède une vaste expertise en éducation traditionnelle et culturelle, dont elle se sert comme moyen de préserver et renforcer la culture, la tradition et la langue inuites. Nellie Kusugak est décorée de la médaille Louie Kamookak pour sa riche contribution à l'éducation canadienne et à la géographie.

Cecil Paul

Aîné respecté de la Nation des Haisla, militant, écrivain, orateur et un des derniers à parler couramment la langue de son peuple, Cecil Paul est également honoré afin de souligner ses efforts pour protéger le Kitlope, le plus grand bassin versant intact de forêt pluviale tempérée du monde.

Médaille Camsell

Keith Exelby

Après avoir joint l'association des Fellows en 2005, Keith Exelby a accepté plusieurs rôles exigeants : trésorier depuis 2007; président du Comité des finances; président du Conseil de gestion d'Éducation Canadian Geographic; président du Comité de vérification. Nous sommes fiers de décerner la Médaille Camsell à Exelby pour souligner son dévouement de longue date envers la Société.

Joan et Doug Heyland

La SGRC ne serait pas en mesure de remplir son mandat « D'enrichir les connaissances sur le Canada pour les Canadiens et le monde » sans ses bénévoles. Joan et Doug Heyland sont des bénévoles exemplaires en raison de leurs nombreuses années de travail sans relâche aux comités de la Société. Joan et Doug Heyland reçoivent la médaille Camsell pour leur bénévolat de longue date.

Médaille d'excellence en géographie Alex Trebek

Lisa (Diz) Glithero

Diz Glithero est une enseignante exemplaire qui inspire tous ceux qu'elle croise. Nous sommes ravis de décerner la médaille d'excellence en géographie Alex Trebek à Lisa en raison de son engagement visant à établir des liens entre les jeunes et le monde naturel et à former des chefs de file en géographie.

Prix de l'innovation en enseignement de la géographie

Peter Cameron

Peter Cameron a été enseignant pour plus de 25 ans. Pendant ces années, il a inspiré les élèves à apporter des améliorations dans le monde grâce à son enthousiasme et son désir contagieux d'intégrer l'aventure et l'exploration dans la classe. Peter Cameron reçoit le prix de l'innovation en enseignement de la géographie pour son orientation en la matière, que ce soit entre les murs de la classe ou au-delà.

Au sujet de la Société géographique royale du Canada

La SGRC se consacre à la transmission de connaissances plus vastes sur le Canada, sur ses habitants et ses lieux, sur son patrimoine naturel et culturel et sur ses défis environnementaux, sociaux et économiques, et à la promotion d'une appréciation approfondie de ceux-ci. La Société est l'un des organismes éducatifs à but non lucratif les plus importants au Canada, comprenant plus de 25 000 membres de partout au pays. La SGRC est financée principalement par les frais d'adhésion et les dons. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de programmes sont composés entièrement de bénévoles.

