Journée nationale du souvenir pour les victimes d'accidents de la route, une journée de commémoration et d'engagement en faveur du changement pour les Canadiens





OTTAWA, 18 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, le Canada commémore la Journée nationale du souvenir des victimes de la route. Pour soutenir les survivants et leurs communautés, la Fondation de recherche sur les blessures de la route (FRBR) et son partenaire de projet The Co-operators commémorent et honorent les personnes tuées dans des accidents de la route.



La distraction au volant est un facteur présent dans près d'un accident mortel sur quatre au Canada Fait tout aussi dévastateur, ce sont surtout les passagers ou les autres usagers de la route qui risquent le plus d'être blessés ou tués dans les collisions mortelles liées à la distraction d'un conducteur. Cette situation diffère des collisions liées à l'alcool, où le conducteur sous l'emprise de l'alcool est plus souvent celui qui est tué ou blessé. En outre, les collisions automobiles sont responsables d'un décès traumatique sur trois survenant sur le lieu de travail dans les secteurs du transport, de la construction et des soins de santé combinés; Un grand nombre de ces incidents sont liés à la distraction.

« Nous avons tous connu ou connaissons tous quelqu'un qui a été victime d'un accident de la route dont les conséquences ont changé sa vie. Il est essentiel de reconnaître que les choix que nous faisons chaque fois que nous prenons le volant peuvent contribuer à entraîner ou à prévenir une collision », a déclaré Robyn Robertson, présidente et directrice générale de la FRBR. « Mieux comprendre comment les comportements des conducteurs influent de manière significative sur les accidents de la route permet de montrer que nous avons la possibilité de réduire considérablement ce nombre à zéro en prenant simplement de sages décisions de conduite, à chaque fois. »

La FRBR travaille sans relâche avec ses partenaires, commanditaires et donateurs depuis 1964 afin de sensibiliser le public et de réduire le nombre de décès et de blessures causés par des collisions évitables. En cette journée importante de commémoration, la FRBR soutient les communautés en mettant à la disposition des employeurs deux ressources gratuites : le Formulaire d'information sur la distraction au volant et la sécurité au travail et la Liste de contrôle ? Distraction au volant et sécurité au travail . Ces outils essentiels pour la sécurité sur le lieu de travail ont été développés par la Coalition canadienne contre la distraction au volant (CCDV ) , une initiative de la FRBR, de l'organisme Drop It And Drive ® (DIAD) et de The Co-operators. Au cours des cinq dernières années, les membres de la CCDD et les parties prenantes représentatives des secteurs de l'éducation, de l'application de la loi, du corps universitaire, du gouvernement, de la santé et de l'industrie, y compris les assurances, l'industrie automobile et le transport routier, ont oeuvré de concert pour accroître la sécurité des entreprises et des communautés.

Ces ressources fournissent aux employeurs des outils gratuits et pratiques pour promouvoir les politiques de sécurité au travail contre la distraction au volant. Le Formulaire d'information sur la distraction au volant et la sécurité au travail incite les employés à réduire les distractions en mettant en place des mesures d'éducation, des pratiques exemplaires et des stratégies de prévention. La Liste de contrôle qui l'accompagne est un accord entre l'employeur et l'employé visant à faire de la sécurité routière une priorité au travail ou après le travail.

« Grâce à ses relations avec la TIRF et le CCDD, The Co-operators a pu réunir et faire collaborer des organisations aux vues similaires dans tous les secteurs de l'industrie afin d'aider à influencer le changement et la perception du public sur des questions importantes telles que la distraction au volant. Notre but ultime est de modifier les comportements dangereux au volant et de préserver la sécurité de nos communautés », a expliqué Lisa Guglietti, directrice de l'exploitation de The Co-operators. « Notre organisation a aligné ses buts à long terme sur neuf des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies; Deux d'entre eux concernent directement l'importance de l'amélioration de la sécurité routière. Grâce à la poursuite de nos partenariats, nous participons à un effort collectif mondial visant à protéger le bien-être environnemental, social et financier des générations actuelles et futures ».

Ces outils gratuits pour les entreprises permettent aux employeurs de créer des environnements de travail plus sûrs pour leur main-d'oeuvre ainsi que pour les communautés qu'ils desservent. À l'occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes de la route, nous encourageons les organisations, les gouvernements, les particuliers et les autres acteurs de la sécurité routière au Canada à se joindre à nous pour continuer à oeuvrer à l'amélioration de la sécurité routière pour tous les usagers.

Ressources à télécharger en anglais et en français :

À propos de la Fondation de recherche sur les blessures de la route :

la mission de la Fondation de recherche sur les blessures de la route (FRBR) est de réduire le nombre de décès et de blessures liés à la circulation. La FRBR est un institut de recherche indépendant et caritatif qui mène régulièrement des recherches sur les causes des accidents de la route. Depuis sa création en 1964, la FRBR a acquis une réputation d'envergure internationale pour ses réalisations en matière d'identification des causes des accidents de la route et d'élaboration de programmes et de politiques visant à s'y attaquer efficacement.

À propos de The Co-operators :

Le Groupe Co-operators limitée (GCL) est une coopérative canadienne comptant plus de 53,3 milliards de dollars d'actifs sous administration. Par l'entremise de ses filiales, le groupe propose des assurances habitation, automobile, vie, collectives, voyage, commerciales et agricoles, ainsi que des produits d'investissement. Le Groupe Co-operators est bien connu pour son implication dans les communautés où il est présent et son engagement en faveur de la durabilité. Le Groupe Co-operators est classé parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada par Corporate Knights et figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon l'étude dirigée par Kincentric (anciennement AON). Pour obtenir davantage d'informations, visitez www.cooperators.ca .

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

