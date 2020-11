Aide à l'industrie touristique - Une aide financière directe pour aider un secteur économique en difficulté, selon la FCCQ





MONTRÉAL, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) accueille favorablement l'aide financière directe de 65,5 M$ annoncée ce matin par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, destinée aux entreprises du secteur touristique particulièrement affectées par la crise de la COVID-19. Ce soutien financier viendra ainsi aider l'une des industries les plus touchées par la situation sanitaire.

D'après la FCCQ, ce soutien financier viendra limiter autant que possible leur endettement afin qu'elles puissent contribuer à la relance économique et touristique.

« La saison touristique estivale qui vient de se terminer a été catastrophique dans nos centres urbains, notamment pour les hôteliers et les organisateurs d'événements culturels. Depuis plusieurs mois, ils envoyaient un signal clair au gouvernement : les prêts et les reports de paiement ne suffisaient plus. Nous sommes donc satisfaits de constater que le message ait été entendu et que le gouvernement versera une aide directe à ces entreprises », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Par ailleurs, les 38 M$ octroyés aujourd'hui à l'industrie hôtelière devraient permettre de passer au travers des prochains mois en maintenant les établissements d'hébergement du Québec à flots. La FCCQ se réjouit également de la participation de l'Association Hôtellerie Québec dans l'administration de cette aide.

« Nous devons faire confiance aux acteurs présents sur le terrain pour bien identifier les besoins et attribuer les sommes de manière appropriée. L'annonce d'aujourd'hui vise des PME touristiques et c'est une très bonne nouvelle. Toutefois, il serait nécessaire de préciser dès que possible ce qu'il en est pour les grandes chaînes hôtelières qui ont connu une baisse significative de leur achalandage, notamment en raison de l'absence du tourisme d'affaires », a souligné M. Milliard.

Les grands centres urbains ont été les plus sévèrement affectés par la mauvaise saison touristique de l'été 2020. La FCCQ salue ainsi l'aide de 17 M$ accordée aux régions touristiques de Montréal, de Québec et de l'Outaouais ainsi que les 2,5 M$ octroyés à Tourisme Montréal pour relancer le tourisme d'affaires.

« Nos actifs touristiques stratégiques doivent être soutenus afin qu'ils survivent à la crise et demeurent prêts à recevoir des touristes en grand nombre dès que la situation sanitaire le permettra. En revanche, même si plusieurs régions ont connu une bonne saison touristique, il ne faut pas occulter le fait que plusieurs pôles urbains régionaux, à l'extérieur de Montréal, Québec et Gatineau, ont souffert de l'annulation de grands événements culturels et d'importants congrès », a ajouté Charles Milliard.

« Nous demandons donc au gouvernement d'être à l'écoute des besoins des entreprises touristiques des autres grandes villes du Québec qui pourraient avoir besoin d'aide. Elles ont également des actifs stratégiques touristiques en région, par exemple les croisières, loisirs sportifs, les zoos, etc. »

Les sommes supplémentaires allouées à la promotion touristique et au développement de la main-d'oeuvre sont également bienvenues. Néanmoins, la FCCQ demeure préoccupée concernant la saison touristique estivale de l'an prochain.

« Nous demandons au gouvernement de ne pas tarder à franchir un pas supplémentaire en garantissant aux entreprises hôtelières une aide équivalente si l'été 2021 demeure difficile », a conclu Charles Milliard.

