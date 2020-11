Roche Canada lance le Centre national d'excellence en intelligence artificielle





Roche établit un partenariat avec les leaders en intelligence artificielle que sont l'Amii, Mila et l'Institut Vecteur en vue de stimuler la transformation numérique dans le secteur de la santé

MISSISSAUGA, ON, le 18 nov. 2020 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada) lance aujourd'hui le Centre national d'excellence en intelligence artificielle (CdE), le premier organisme collaboratif de cette nature à conjuguer l'expertise des trois instituts nationaux faisant partie de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle (IA) du CIFAR : l'Amii, Mila et l'Institut Vecteur. Le CdE vise à promouvoir la transformation numérique dans le secteur de la santé en combinant la longue tradition de leadership de Roche en santé et en sciences de la vie aux antécédents d'excellence des trois instituts dans la recherche en IA et l'utilisation d'applications sectorielles. Le CdE s'emploiera à créer des solutions numériques de qualité fondées sur l'IA afin d'optimiser la prestation de soins de santé, d'en réduire le coût et d'en améliorer les effets sur la santé, et de permettre au Canada d'apprendre tout en faisant preuve d'agilité pour saisir les occasions et relever les défis potentiels au sein du système de santé.

« Rassemblant des compétences pharmaceutiques et diagnostiques, Roche jouit d'une position unique pour innover dans le but de procurer une valeur importante au système de soins de santé et aux patients. Nous croyons que les fortes collaborations comme celle qui caractérisera le Centre d'excellence en IA de Roche sont essentielles pour façonner l'avenir des soins de santé. À ce titre, nous sommes fiers de travailler en partenariat avec les instituts d'IA pancanadiens afin d'élaborer des solutions dont l'impact est significatif et durable et qui stimulent le leadership du Canada en matière d'intelligence artificielle à l'échelle mondiale. » - Dirigeants de Roche Canada : Ronnie Miller, Roche Pharma Canada; Andrew Plank, Roche Diagnostics Canada; Jade Dagher, Roche Soins du diabète Canada.

En 2017, le Canada a été le premier pays à adopter une stratégie nationale d'IA, s'appuyant sur sa tradition d'excellence en matière de recherche dans ce domaine. Le Canada cherchait alors à devenir un pôle d'attraction de premier plan auprès des talents et entreprises du monde entier qui souhaitent améliorer leurs capacités relativement à l'IA. Depuis la création de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle, le pays a consolidé sa position de leader mondial à cet égard.

« S'étendant à de nombreux secteurs d'innovation, l'intelligence artificielle a le potentiel de transformer notre façon de travailler, de nous divertir et de vivre. Je tiens à féliciter Roche pour cette importante initiative. Les formes de collaboration comme celle du nouveau Centre d'excellence en IA dans le domaine de la santé mettent en lumière l'importance de l'investissement de 125 millions de dollars du gouvernement dans la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle. Ces efforts permettent au Canada de demeurer un leader mondial de l'innovation en IA tout en attirant et en conservant les meilleurs talents et en améliorant la santé et le mieux-être des Canadiens. » - L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'établissement du nouveau Centre d'excellence en IA de Roche témoigne de façon éloquente de la puissance de la collaboration. Premier en son genre, ce partenariat tire avantage des investissements réalisés dans nos trois instituts d'IA nationaux dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle afin d'établir une collaboration plus importante que la somme de ses différentes parties et de contribuer au progrès de l'IA dans la recherche en santé et l'innovation au pays. » - Elissa Strome, directrice exécutive de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle, CIFAR

Le nouveau CdE en IA tire ses origines de la Coalition pour la science des données de Roche , groupement de différentes industries créé en avril 2020 pour rassembler expertise et ressources afin de relever les défis posés par la COVID-19. Depuis sa création, la Coalition a contribué à plus d'une centaine de solutions numériques, notamment des modèles d'intelligence artificielle et d'analytique évoluée, des tableaux de bord virtuels et des rapports sur le marché, en plus de renforcer ses liens avec des intervenants canadiens et internationaux.

S'inspirant de ce modèle éprouvé d'innovation rapide, le CdE exploite le cadre pour la Coalition de la science des données afin de favoriser une collaboration intersectorielle qui stimulera la transformation numérique à la grandeur du système de soins de santé canadien et consolidera la position du pays à l'avant-garde de l'innovation en santé et en sciences de la vie.

Alors la demande en matière de soins de santé croît et devient de plus en plus complexe, Roche reconnaît l'importance du rôle joué par l'IA dans la création de solutions transformatrices, tout en sachant que seuls les partenariats significatifs et la cocréation peuvent générer considérablement plus de valeur dans l'écosystème de santé. Le CdE vise à tirer avantage de la collaboration et de l'expertise spécialisée pour atteindre certains objectifs - par exemple, améliorer l'accès en temps opportun aux diagnostics et aux traitements appropriés, fournir de l'information et atténuer les risques relativement à la prise de décisions en matière de soins de santé, accroître le nombre d'entreprises en démarrage spécialisées en IA et les aider à grandir, cultiver le talent en IA et rapprocher la science des citoyens.

« L'intelligence artificielle recèle un immense potentiel de transformation de la façon dont nous concevons la prestation de soins de santé au Canada. Le partenariat entre Roche et les instituts de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA du CIFAR permettra à l'Amii et à ses partenaires pancanadiens de combiner leurs connaissances de l'apprentissage automatique à l'expertise de premier plan de Roche dans le domaine de la santé de manière à renforcer le leadership du pays au carrefour de l'IA et des sciences de la vie. L'Alberta possède une vaste réserve de talents en IA, et l'Amii est heureuse de collaborer avec Roche, Mila et l'Institut Vecteur en appui à la transformation numérique du système de soins de santé canadien. » - Richard S. Sutton, conseiller scientifique en chef, Amii

« Il s'agit d'une période enthousiasmante pour l'IA et les soins de santé. Les efforts récents déployés par Mila, l'Amii et l'Institut Vecteur relativement à la pandémie de COVID-19 ont confirmé l'engagement collectif au sein de notre communauté scientifique à collaborer et à partager l'information permettant de faire évoluer l'IA et d'en retirer des bienfaits tangibles pour la société. Notre partenariat avec Roche et deux autres instituts de recherche pancanadiens renforce la culture interdisciplinaire canadienne. Chez Mila, nous sommes fiers de contribuer au travail du Centre d'excellence. » - Yoshua Bengio, directeur scientifique, Mila

« Qu'il s'agisse de concevoir de nouveaux produits pharmaceutiques, d'améliorer les systèmes de santé ou de personnaliser la médecine, je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de réaliser le potentiel transformateur de l'apprentissage profond dans le domaine des soins de santé. Il est encourageant et passionnant que Roche travaille en partenariat avec l'Amii, Mila et l'Institut Vecteur et que soit mis davantage en lumière le statut du Canada en tant que destination stratégique pour la recherche en IA et l'adoption de cette technologie. À titre de commanditaire sectoriel de l'Institut Vecteur, Roche soutient les programmes et le talent particuliers qui permettront à l'Institut de faire progresser et d'accélérer la recherche en IA et les applications qui en découlent. » - Geoffrey Hinton, conseiller scientifique en chef, Institut Vecteur; vice-président et associé d'ingénierie (Engineering Fellow), Google; professeur émérite, Université de Toronto.

Dans les mois à venir, le CdE en IA de Roche hiérarchisera les principaux projets déterminés par les intervenants du système de santé dans des secteurs comme l'analyse des données, la découverte en matière de biomarqueurs, le développement de médicaments et la culture du talent en IA dans les secteurs canadiens de la santé et des sciences de la vie. Les équipes lanceront aussi une série d'événements visant à engager les patients et d'autres membres du public dans des conversations à propos de l'accès aux données et de la transformation numérique en santé et en sciences de la vie.

À propos de Roche

Roche est une entreprise internationale à l'avant-garde de la recherche et du développement de produits pharmaceutiques et diagnostiques. L'amélioration de la qualité et de la durée de vie des patients, grâce aux progrès de la science, est au coeur de ses préoccupations. Rassemblant des compétences pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit, Roche est le leader de la médecine personnalisée, approche permettant de proposer le meilleur traitement possible à chaque patient.

Roche est la plus grande compagnie de biotechnologie au monde, offrant une variété de produits qui se distinguent véritablement en oncologie, en immunologie, dans le traitement des maladies infectieuses, en ophtalmologie et dans les troubles du système nerveux central. Roche est également le leader mondial dans le diagnostic in vitro et du cancer à partir d'échantillons tissulaires, et un chef de file dans la prise en charge du diabète.

Depuis sa fondation en 1931, Roche Canada mène des recherches pour mieux prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies, et ainsi apporter une contribution durable à la société. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 1 800 employés dans l'ensemble du pays au sein de sa division pharmaceutique à Mississauga, en Ontario, et de ses divisions Diagnostics et Soins du diabète à Laval, au Québec.

Roche souhaite améliorer l'accès aux produits de l'innovation médicale en collaborant avec tous les intervenants concernés. Roche Canada participe activement à la vie des collectivités par ses contributions caritatives et ses partenariats avec des organismes et des établissements de santé qui oeuvrent ensemble à améliorer la qualité de vie des Canadiens. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.RocheCanada.com

À propos de l'Amii

L'un des trois centres canadiens d'excellence en intelligence artificielle (IA) faisant partie de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle, l'Amii (l'Alberta Machine Intelligence Institute) est un institut à but non lucratif situé en Alberta qui soutient la recherche de classe mondiale en intelligence artificielle et en apprentissage automatique et qui transfère les avancées scientifiques afin qu'elles soient adoptées par l'industrie. L'Amii accroît les capacités en IA en menant des recherches de pointe, en offrant du matériel pédagogique exceptionnel et en fournissant des conseils aux entreprises - tout cela dans le but de bâtir des capacités en IA à l'interne. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez amii.ca.

À propos de Mila

Fondé par le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, Mila est un institut de recherche en intelligence artificielle qui rassemble aujourd'hui près de 700 chercheurs spécialisés dans le domaine de l'apprentissage profond et par renforcement. Basé à Montréal, Mila a pour mission d'être un pôle mondial d'avancées scientifiques qui inspire l'innovation et l'essor de l'IA au bénéfice de tous. Mila est un organisme à but non lucratif reconnu mondialement pour ses importantes contributions au domaine de l'apprentissage profond, particulièrement dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d'objets et des modèles génératifs. Pour plus d'informations, visitez Mila.quebec .

À propos de l'Institut Vecteur

L' Institut Vecteur stimule l'excellence et le leadership dans les connaissances, la création et l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) au Canada afin de favoriser la croissance économique et d'améliorer la vie des Canadiens. La stratégie triennale de Vecteur vise à faire progresser la recherche en IA, à accroître son adoption dans l'industrie et le secteur de la santé grâce à des programmes destinés aux talents, à la commercialisation et à l'application ainsi qu'à diriger le Canada vers une utilisation responsable de l'IA. Des programmes à l'intention de l'industrie , dirigés par les meilleurs praticiens en IA, jettent les bases pour des applications dans les produits et processus et offrent une orientation propre aux entreprises, une formation à l'intention des professionnels et des liens avec des talents prêts à entrer sur le marché du travail. L'Institut Vecteur est financé par la province de l'Ontario, le gouvernement du Canada par l'entremise de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle du CIFAR et par des commanditaires de l'industrie.

