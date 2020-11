Début des opérations de remorquage pour sortir le Cormorant du port de Bridgewater





BRIDGEWATER, NS, le 18 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à retirer les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, qui constituent une menace de pollution pour l'environnement marin, qui ont une incidence sur la vie des communautés côtières, et qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des Canadiens.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, a annoncé le début des opérations de remorquage pour retirer le navire Cormorant, amarré depuis une vingtaine d'années au port de Bridgewater, en Nouvelle-Écosse.

Une évaluation de 2019 a montré que le Cormorant représentait une menace imminente de pollution pour le milieu marin, sans preuve évidente de maintenance active sur le navire, entre autres constatations. Le Cormorant a été mis en sécurité et des travaux sont en cours depuis octobre pour récupérer les polluants et stabiliser le navire afin de le préparer au remorquage.

La Garde côtière canadienne a travaillé en étroite collaboration avec l'entreprise RJ MacIsaac Construction Ltd. d'Antigonish, en Nouvelle-Écosse, qui a obtenu le contrat pour récupérer les polluants en vrac restants du Cormorant, et pour remorquer, et démanteler le navire en toute sécurité.

Le Cormorant sera remorqué vers un chantier naval à Sheet Harbour, en Nouvelle-Écosse, où il sera démantelé et ne présentera plus de risque ni pour la population, ni pour le magnifique environnement marin de la Nouvelle-Écosse.

Citation

« Nos ports ne sont pas des décharges, ils sont des plaques tournantes pour les activités communautaires et industrielles. Le Cormorant représentait une menace claire et omniprésente pour la sécurité et l'environnement de la rivière LaHave, et je suis fière que nous allions de l'avant avec son élimination, au profit de toute la communauté. Trouver une solution durable au problème du Cormorant est une priorité pour moi depuis des années, à la fois comme membre de la communauté et comme députée. Désormais, grâce à son enlèvement responsable, notre environnement océanique sera plus sécuritaire, plus propre et plus productif. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Construit en 1963, le Cormorant mesure 74,7 m de long, 11,9 m de large et 2 350 tonnes de long.

de long, de large et 2 350 tonnes de long. En 2015, en raison de la menace posée par le navire, la Garde côtière canadienne a pris les mesures nécessaires pour renflouer et stabiliser le Cormorant .

En septembre 2020, la Garde côtière a lancé une demande de propositions pour trouver des parties capables d'éliminer en toute sécurité la menace de pollution posée par le navire. Ce processus s'est terminé le 28 septembre 2020.

Suite à un processus d'appel d'offres équitable et compétitif, un contrat a été attribué à l'entreprise RJ MacIsaac Construction Ltd. d' Antigonish , en Nouvelle-Écosse, pour l'enlèvement et le démantèlement en toute sécurité du Cormorant du port de Bridgewater . RJ MacIsaac Construction Ltd. est une entreprise de construction et de démolition maritime spécialisée dans le recyclage des navires et d'autres contrats maritimes. Le contrat est évalué à 1,817 millions de dollars.

