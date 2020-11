Avis aux médias - La pandémie au CISSS de Laval - Les syndicats de la santé pressent les administrateurs de prendre des engagements écrits





LAVAL, QC, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ) et la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) tiendront un point de presse virtuel le jeudi 19 novembre, à 10 heures.

À cette occasion, la présidente du SIIIAL-CSQ, Isabelle Dumaine, et la présidente de la FSQ-CSQ, Claire Montour, dévoileront une déclaration d'engagements qu'elles demandent aux administrateurs du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval de signer pour assurer la santé et la sécurité du personnel ainsi que de la population.

Merci de confirmer votre présence auprès de Sébastien Marcil, attaché de presse, à l'adresse suivante : marcil.sebastien@lacsq.org, afin de recevoir le lien Zoom par courriel.

Par la suite, les présidentes seront disponibles pour des entrevues individuelles.

Aide-mémoire



QUOI : Point de presse et entrevues sur une déclaration d'engagements au CISSS de Laval



QUI : Claire Montour, présidente de la FSQ-CSQ

Isabelle Dumaine, présidente du SIIIAL-CSQ



QUAND : Le 19 novembre 2020, à 10 heures



OÙ : Salle Zoom

(communiquez à l'adresse marcil.sebastien@lacsq.org pour obtenir le lien de connexion.)

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 000 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

Profil du SIIIAL-CSQ

Le Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ) représente plus de 2 600 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes à l'emploi du Centre intégré de santé et services sociaux de Laval (CISSS de Laval) qui regroupe sept CLSC, cinq centres d'hébergement, un centre hospitalier, le Centre ambulatoire, le Centre intégré de services de première ligne de l'ouest de l'Île (CISPLOI), le personnel infirmier du Centre de détention Leclerc, un centre jeunesse, un centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) ainsi que l'Hôpital juif de réadaptation. Il est affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE FSQ-CSQ

Communiqué envoyé le 18 novembre 2020 à 10:00 et diffusé par :