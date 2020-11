Activités éducatives à l'Assemblée nationale : Êtes-vous volontaires pour faire vos commissions parlementaires?





QUÉBEC, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les activités éducatives de l'Assemblée nationale sont plus accessibles que jamais grâce à une nouvelle offre 100 % virtuelle! Du 1er au 19 mars prochain, les jeunes de 17 à 21 ans, passionnés de politique, sont invités à créer leurs propres commissions parlementaires. La simulation « Faites vos commissions » est l'occasion d'expérimenter la vie parlementaire! Rédaction de projets de loi, dépôt et étude en commission parlementaire ne sont que quelques-unes des activités qui attendent les participantes et les participants.

Véritable incursion au coeur de la démocratie québécoise, l'activité récompensera également les personnes qui se seront démarquées par leur éloquence. Des prix, remis sous forme de bourses, seront offerts. L'occasion est idéale pour se familiariser avec le processus législatif tout en développant des habiletés en rédaction et en discours oral.

«" Faites vos commissions " est l'occasion rêvée pour les jeunes de vivre le quotidien d'une commission parlementaire. Je souhaite ardemment que les passionnées et les passionnés de politique y participent en grand nombre et soient inspirés par les initiatives citoyennes déployées par notre institution », a déclaré le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 11 décembre prochain. Il est possible de connaître tous les détails de l'activité et le processus d'inscription dans le site Internet Par ici la démocratie à l'adresse http://www.paricilademocratie.com/.

