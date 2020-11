Prysmian confirmé avec un meilleur score dans l'indice de durabilité Dow Jones





V. Battista, PDG, « Nous sommes fermement engagés à soutenir la transition vers les sources d'énergie renouvelables en mettant à disposition la meilleure technologie de câble »

MILAN, 18 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le groupe Prysmian, leader mondial de l'industrie des systèmes de câbles d'énergie et de télécommunications, a confirmé avoir amélioré son score, à 86 points contre 84 points en 2019, dans l'ELQ Electrical Components & Equipments sur l'indice de durabilité Dow Jones, selon le résultat de l'examen annuel 2020 mené par S&P Global CSA. Prysmian est le seul fabricant de câbles pur inclus dans l'indice de durabilité le plus reconnu au niveau mondial, couvrant plus de 3 400 entreprises.

« Nous sommes très fiers de cette importante réussite, a commenté Valerio Battista, PDG du groupe Prysmian, car elle reconnaît notre engagement à améliorer constamment la durabilité de nos opérations, de notre chaîne d'approvisionnement et de notre organisation. La durabilité est également intégrée comme un élément fondamental de notre stratégie de croissance des entreprises. Nous sommes fermement résolus à soutenir la transition vers les ressources énergétiques renouvelables ainsi que vers un monde numérisé et décarbonisé, en mettant à disposition les câbles et la technologie de fibre optique les plus avancés pour les réseaux électriques et les réseaux de télécommunications ».

Prysmian a obtenu les meilleurs résultats dans la gestion de l'innovation, où le score de l'année dernière a été maintenu, dans le rapport environnemental, le rapport social, et l'attraction et la rétention des talents où le score a été amélioré.

Chez Prysmian, nous croyons fermement que la durabilité et l'innovation sont liées. Nous avons entrepris un vaste effort d'innovation comprenant l'empreinte carbone des produits, l'économie circulaire et les innovations de produits à faible émission de carbone pour la transition énergétique et la numérisation.

Des innovations comme le P-Laser, le premier câble totalement recyclable assurant des performances plus élevées et plus fiables, peuvent contribuer au développement de réseaux électriques plus performants et durables. La technologie de câble P-laser HVDC a été choisie pour le développement des corridors énergétiques allemands, une étape importante des projets de transition énergétique. Prysmian s'engage également en faveur de l'innovation durable dans le domaine de la fibre optique et du câble pour les réseaux de télécommunications, comme l'a démontré le lancement récent d'un projet pilote avec l'opérateur de télécommunications néerlandais KPN impliquant un réseau de fibres optiques contenant 90 % de plastique recyclé.

Le 24 novembre prochain, Prysmian lancera une Journée de la durabilité et trois ateliers interactifs en ligne dans un nouveau format entièrement numérique pour son événement annuel d'engagement des parties prenantes, un rendez-vous important pour définir les priorités de la stratégie de durabilité du groupe. Les objectifs de durabilité sont atteints en travaillant avec nos partenaires. L'engagement des parties prenantes est un élément clé de la stratégie de durabilité du groupe Prysmian.

En 2020, le groupe Prysmian a rejoint la communauté internationale des affaires dans le cadre du forum des 50 leaders du développement durable et du climat, où les entreprises partagent leurs idées et leur expérience en matière de lutte contre le changement climatique, hébergé sur le site web de Bloomberg et le hub 50 leaders du climat .

Groupe Prysmian

Le groupe Prysmian est le leader mondial dans le secteur des systèmes de câbles d'énergie et de télécommunications. Avec près de 140 ans d'expérience, un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards d'euros, environ 29 000 employés dans plus de 50 pays et 106 usines, le groupe est fortement positionné sur les marchés de haute technologie et offre la gamme la plus large possible de produits, de services, de technologies et de savoir-faire. Elle est active dans les secteurs des câbles et systèmes souterrains et sous-marins pour la transmission et la distribution d'énergie, des câbles spéciaux pour des applications dans de nombreuses industries différentes, et des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures. Pour l'industrie des télécommunications, le groupe fabrique des câbles et des accessoires pour la transmission de la voix, de la vidéo et des données, offrant une gamme complète de fibres optiques, de câbles optiques et en cuivre, et de systèmes de connectivité. Prysmian est une société publique, cotée à la bourse italienne dans l'indice FTSE MIB.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1336667/Prysmian_Logo.jpg

Relations avec les médias

Lorenzo Caruso

Directeur de la communication d'entreprise et des affaires

lorenzo.caruso@prysmiangroup.com

+393401998783

Relations avec les investisseurs

Cristina Bifulco

Directrice des relations investisseurs

mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com

Communiqué envoyé le 18 novembre 2020 à 09:57 et diffusé par :