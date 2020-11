Régie de l'assurance maladie du Québec - 50 ans au service des citoyens





QUÉBEC, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Il y a 50 ans, le gouvernement du Québec mettait en place un régime d'assurance maladie universel, marquant ainsi l'évolution de la société québécoise. L'ensemble de la population disposait alors de soins de santé gratuits. Il s'agissait du premier mandat de la toute nouvelle Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

« Ce 50e anniversaire est certes celui de la RAMQ, mais avant tout celui de l'accession de toute une population à une protection lui garantissant une plus grande qualité de vie. Sa contribution à la santé de la population est indéniable. Les Québécoises et Québécois n'ont plus à se demander s'ils ont assez d'économies pour pouvoir se faire soigner. Depuis la naissance du régime québécois d'assurance maladie, la RAMQ occupe une place centrale dans le système de santé du Québec en s'assurant que ceux qui y ont droit bénéficient de ce régime public et universel. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Le citoyen au coeur de nos actions

Forte de son expérience, la RAMQ entame cette nouvelle décennie en poursuivant son virage numérique davantage axé sur le citoyen. Notre site Web se transforme pour lui offrir davantage de services accessibles en ligne et de démarches simplifiées et adaptées à ses besoins, afin de mieux l'accompagner dans son parcours de santé. Le déploiement du programme Mieux voir pour réussir, ce service en ligne simple de remboursement de lunettes ou de verres de contact pour enfants, est un exemple concret de cette volonté.

Créer de la valeur pour tous

Résolument tournée vers l'avenir, la RAMQ a mis l'évolution de ses façons de faire au coeur de son quotidien afin de faciliter la vie de sa clientèle citoyenne et professionnelle. Le développement de Carnet santé Québec est un premier pas dans cette direction. Ce service gratuit, facile à utiliser et sécuritaire donne aux gens la possibilité d'accéder à une information de santé uniformisée, fiable et normalisée, et ce, en tout temps.

« C'est un véritable honneur de poursuivre le travail accompli ces 50 dernières années. Notre volonté est d'aller encore plus loin pour répondre aux besoins et aux attentes des citoyennes et citoyens. L'optimisation récente de notre site web pour les citoyens, comportant plusieurs démarches de navigation assistée, traduit bien notre engagement envers eux. S'adapter en toutes circonstances, simplifier nos échanges avec les citoyens, intégrer l'innovation de manière continue, faire preuve d'audace, relever les défis qui se présentent et en tirer avantage : voilà la transformation en cours à la RAMQ. Et nous sommes fiers de la réaliser au bénéfice de la population. »

Marco Thibault, président-directeur général de la RAMQ

Quelques chiffres, d'hier à aujourd'hui

Au début des années 70, la RAMQ, c'était...

plus de 4 millions de personnes couvertes par le régime d'assurance maladie

10 000 professionnels de la santé rémunérés

17 millions de demandes de paiement, la première année

3 programmes administrés

Aujourd'hui, la RAMQ, c'est...

8,2 millions de personnes couvertes par le régime d'assurance maladie

3,7 millions de personnes couvertes par le régime public d'assurance médicaments

plus de 55 000 professionnels de la santé rémunérés

plus de 335 millions de demandes de paiement soumises annuellement par les professionnels de la santé et dispensateurs de services

une quarantaine de programmes administrés

La RAMQ en quelques dates :

1969 : Création de la Régie de l'assurance maladie du Québec

1970 : Entrée en vigueur du régime d'assurance maladie du Québec et création de la carte d'assurance maladie

1992 : Ajout d'un consentement au don d'organes au dos de la carte d'assurance maladie

Une photo et une signature apparaissent maintenant sur la carte d'assurance maladie des personnes de 14 ans et plus et un hologramme est ajouté dans le but d'éviter la contrefaçon

1997 : Entrée en vigueur du régime public d'assurance médicaments du Québec

2005 : Implantation du Dossier santé Québec, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

2016 : Mise en place du Guichet d'accès à un médecin de famille, à la demande du MSSS

2017 : À la demande du MSSS, élaboration et mise en oeuvre de Rendez-vous santé Québec, un service en ligne de prise de rendez-vous avec un médecin de famille

2018 : Création de Carnet santé Québec, un outil de consultation de ses renseignements de santé, en collaboration avec le MSSS

Nouveau visuel de la carte d'assurance maladie intégrant des mesures de sécurité, ce qui lui confère un caractère unique

2019 : Entrée en vigueur du programme Mieux voir pour réussir, un programme de remboursement de lunettes ou de verres de contact pour les enfants de moins de 18 ans

2020 : Optimisation du site Web pour poursuivre la transformation numérique de notre offre de service aux citoyens

