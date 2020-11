L'excellence du projet de nouveau train léger ION reconnue au niveau Canadien





Keolis Canada assure l'exploitation du projet jusqu'en 2029

MONTRÉAL, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Keolis Canada est très fière d'annoncer que le projet du nouveau système léger sur rail (SLR) ION de la Région de Waterloo, en Ontario, a remporté le Prix Or de la catégorie Prestation de service dans le cadre des Prix nationaux 2020 pour l'innovation et l'excellence en partenariats public-privé (PPP) attribué par le Conseil Canadien pour les partenariats public-privé (CCPPP). L'entreprise, qui est membre du consortium GrandLinq, est responsable de l'opération du système jusqu'en 2029 et en assurera la maintenance pour les 30 prochaines années.

Ce système de transport, qui s'inscrit dans le cadre d'un PPP, assure le déplacement quotidien de 25 000 passagers sur les 16 km et via les 19 stations, citoyens et visiteurs de la Région de Waterloo, incluant notamment les villes de Kitchener et de Waterloo. Cambridge sera desservie d'ici quelques années. « Cette reconnaissance démontre une fois de plus que Keolis Canada est un acteur d'importance au pays lorsqu'il est question de mobilité et d'électrification des transports, grâce à sa large gamme de services de qualité, fiables, sécuritaires et durables », souligne Pierre-Paul Pharand, président-directeur général de Keolis Canada.

« Keolis Canada est très impliquée dans les communautés où elle oeuvre. Notre apport au sein de ce projet passe par une solide expérience en développement de solutions de mobilité adaptées aux différentes collectivités, encourageant de nouvelles possibilités et habitudes de déplacement des passagers », indique Vincent Patterson, directeur général de Keolis Grand River LP. « Nous sommes en mesure d'offrir une large gamme de solutions de mobilité flexibles et ajustées aux logiques économiques, démographiques, urbaines et géographiques propres à chaque ville ».

Chef de file en matière de mobilité

Reconnue pour son offre multimodale, Keolis exploite une multitude de types de transport des personnes, ce qui comprend bien entendu les systèmes de trains légers, mais également le transport par autobus et par autocar, les navettes autonomes électriques, les métros, les trains, les navettes maritimes et bien d'autres.

Représentant l'avenir du transport collectif et étant le reflet de sa vision du transport de demain, l'entreprise met beaucoup d'efforts dans le développement et le déploiement des nouvelles mobilités électriques et partagées. En effet, depuis de nombreuses années déjà, Keolis Canada met à profit sa connaissance en électrification des transports au sein de son offre de service diversifiée, tant par l'acquisition et la mise en service de véhicules électriques, que par ses différents projets, dont celui du premier projet pilote de navette autonome électrique sur voie publique au Canada, développé à Candiac, au Québec. Engagée dans la transition énergétique, Keolis a également mis à profit son expertise pour la mise en service de bus à haut niveau de service (BHNS) 100% hydrogène en France.

Un partenaire de choix pour une transition écologique

Au coeur des perspectives d'avenir de Keolis Canada se trouvent la protection de l'environnement et la réduction des gaz à effet de serre (GES). « Ces valeurs, qui guident notre travail chaque jour, font en sorte que notre organisation est un partenaire clé pour tous les acteurs souhaitant développer des solutions structurantes en transport », ajoute M. Pharand. L'entreprise propose également une variété de modèles de livraison, qu'il s'agisse de différents types de partenariats d'affaires, des PPP, de sous-traitance, ou même comme maitre d'oeuvre à part entière.

À propos de Keolis Canada

Keolis Canada offre des services de mobilité à des millions de Canadiens chaque année. Adaptée aux besoins de ses clients et de ses passagers, l'entreprise exploite des réseaux urbains, interurbains et aéroportuaires, transporte des étudiants et livre des colis, et ce, tout en répondant aux différents besoins spéciaux de chacun. Avec ses 1000 professionnels du transport, sa flotte d'autobus urbains, d'autocars et de tramways, Keolis Canada aide chaque année plus de 20 millions de personnes à se rendre à destination de manière sécuritaire et agréable.

Pour plus d'informations?: https://www.keolis.ca/fr

SOURCE Keolis Canada

Communiqué envoyé le 18 novembre 2020 à 09:17 et diffusé par :