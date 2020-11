OneStream Software reconnue Leader pour la gestion des performances d'entreprise sur le cloud dans le rapport IDC MarketScape 2020





OneStream Software, leader des solutions de Performance Management pour les moyennes et grandes entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir été désignée dans la catégorie des Leaders du rapport IDC MarketScape 2020 des logiciels de gestion des performances de l'entreprise (EPM) sur le cloud pour ses capacités de planification, de budgétisation et de prévisions. OneStream est reconnue pour sa plateforme complète et configurable ainsi que pour sa Marketplace XF, qui propose plus de 50 solutions pouvant être rapidement configurées et déployées par uneclientèle en forte croissance afin de répondre à des exigences accrues sans accroître la complexité de sa technologie.

Le rapport met en évidence la croissance et le succès significatifs de OneStream sur le marché des EPM grâce à plusieurs nouveaux grands comptes, incluant au seul troisième trimestre 5 clients supplémentaires générant chacun plus d'un million de dollars de revenus récurrents annuels (ARR). Selon le rapport, « OneStream offre une grande flexibilité et propose des options de déploiement et des prix adaptés aux besoins des clients. L'interface utilisateur est moderne et attrayante, elle permet aux utilisateurs de se situer précisément dans leur flux de travail. »

« La gestion des performances de l'entreprise est un outil essentiel quant à la prise de décision des dirigeants, car elle permet aux entreprises de planifier et de modéliser différents scénarios, ceci étant d'une importance capitale dans cet environnement commercial instable », explique Chandana Gopal, directrice de la recherche, analyse et gestion de l'information chez IDC. « L'EPM moderne permet aux utilisateurs de planifier l'ensemble des fonctions de l'entreprise et de prévoir l'impact des changements commerciaux tout en autorisant également les entreprises à prendre des décisions stratégiques basées sur les données. »

Cette reconnaissance s'appuie sur la dynamique impressionnante générée par OneStream cette année face à une pandémie mondiale, notamment avec l'ajout de 60 nouveaux clients au troisième trimestre et avec la réalisation d'une croissance de 160 % des ventes annuelles pour le trimestre.

« Cette reconnaissance en tant que Leader dans le rapport IDC MarketScape 2020 pour le logiciel EPM sur le cloud valide une fois de plus notre mission qui consiste à générer 100 % de réussite client grâce à une plateforme aux dimensions extensibles unifiant et rationalisant les processus financiers majeurs », a déclaré Tom Shea, PDG de OneStream Software. « Dans l'environnement économique instable d'aujourd'hui, les équipes financières doivent trouver des solutions pour améliorer leur agilité. Le fait que notre plateforme ait été spécialement conçue afin d'unifier les nombreux processus traditionnels liés à la gestion financière comme la budgétisation, la planification, la clôture des comptes, la consolidation et le reporting, ainsi que pour fournir des informations financières et opérationnelles nécessaires à une prise de décision agile, permet à nos clients d'évoluer plus rapidement. »

Cette étude d'IDC MarketScape évalue les fournisseurs mondiaux de logiciels de gestion des performances de l'entreprise (EPM) en 2020 via la méthodologie IDC MarketScape. Cette évaluation examine à la fois les caractéristiques quantitatives et qualitatives des applications EPM sur le marché, et plus particulièrement les tâches de planification, de budgétisation et de prévision généralement exécutées à l'appui de la fonction financière.

Les critères sélectionnés par IDC MarketScape, les pondérations et les scores des fournisseurs sont représentatifs de l'évaluation approfondie d'IDC à propos du marché et des fournisseurs spécifiques. Les analystes d'IDC comparent les fournisseurs en adaptant l'ensemble des caractéristiques standards au moyen de discussions structurées, d'enquêtes et d'entretiens avec des leaders du marché, des participants et des utilisateurs finaux. Les pondérations appliquées aux marchés se basent sur des entretiens avec les utilisateurs, sur des enquêtes auprès des acheteurs ainsi que sur la contribution d'experts d'IDC sur chaque marché. Les analystes d'IDC fondent les scores individuels des fournisseurs, et plus tard, la place des fournisseurs sur l'IDC MarketScape, sur des enquêtes et des entretiens détaillés avec les fournisseurs, sur des informations accessibles au public et sur des expériences d'utilisateurs finaux dans le but de fournir une évaluation précise et cohérente des caractéristiques, du comportement et des capacités de chaque fournisseur.

Pour accéder à une copie gratuite de l'extrait du rapport, cliquez ici : https://info.onestreamsoftware.com/idc-epm-marketscape-2020

IDC MarketScape: « Worldwide Cloud Enterprise Performance Management Software for Planning, Budgeting, and Forecasting 2020 Vendor Assessment » par Chandana Gopal, Novembre 2020, IDC #US46953520

À propos de OneStream Software

OneStream Software fournit une plateforme financière intelligente à la pointe du marché réduisant la complexité des opérations financières. OneStream Software met en valeur le pouvoir de la finance en proposant une solution de gestion du rendement de l'organisation (CPM) qui unifie la planification, la clôture des comptes et la consolidation, le reporting, et l'analyse via une solution unique et extensible. Nous fournissons aux entreprises des informations financières et opérationnelles permettant de soutenir une prise de décision plus rapide et plus éclairée. Le tout dans une plateforme cloud conçue pour évoluer et s'adapter durablement à l'entreprise.

OneStream est un éditeur de logiciels indépendant appuyé par le fond d'investissement KKR. Comptant plus de 600 clients, 200 partenaires et plus de 600 employés, notre mission principale est de générer 100 % de réussite client. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.onestreamsoftware.com

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'analyse des fournisseurs, d'IDC MarketScape est destiné à donner un aperçu de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et des télécommunications) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de notation rigoureuse basée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs, qui produit une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres, les capacités et les stratégies de produits et de services, ainsi que les facteurs de succès actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de TI et de télécommunications peuvent être comparés de façon concrète. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des points forts et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 novembre 2020 à 09:15 et diffusé par :