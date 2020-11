Une récente étude de Mastercard révèle un changement de motivation dans les habitudes d'achat des consommateurs canadiens en cette période des Fêtes





Plus des trois quarts (78 %) des Canadiens affirment qu'ils accorderont une attention particulière à l'endroit où ils font leurs achats des Fêtes.

Les valeurs de la marque sont importantes?; 72 % des consommateurs prévoient faire leurs achats principalement auprès de marques qui partagent leurs valeurs personnelles.

Le paiement sans contact continuera d'être très populaire, puisque près des trois quarts (73 %) ont l'intention de faire leurs achats des Fêtes auprès de détaillants qui proposent le paiement sans contact.

TORONTO, le 18 nov. 2020 /CNW/ - Alors que la COVID-19 continue de transformer le paysage du commerce de détail, nous entamons une période de magasinage des Fêtes qui s'annonce unique. Depuis le début de la pandémie, les consommateurs canadiens se sont donné comme priorité de soutenir les entreprises locales - une tendance qui se poursuivra tout au long de la période des Fêtes. Selon un récent sondage effectué par Mastercard, 78 % des Canadiens qui magasinent pour les Fêtes prévoient accorder une plus grande attention à la façon dont ils font leurs achats et à l'endroit où ils les font. Plus précisément, plus des trois quarts (79 %) des consommateurs ont l'intention cette année de soutenir les petites entreprises appartenant à des minorités (67 %), à des femmes (68 %) et à des Noirs (66 %).

Cet état d'esprit se reflète également dans les marques que choisissent d'abord les consommateurs du Canada, puisque 80 % d'entre eux prévoient acheter des marques locales et 67 % ont l'intention d'acheter auprès de marques qui vendent leurs produits directement à la population. En fait, 87 % des clients affirment qu'ils prévoient faire leurs achats de cette année auprès d'entreprises qu'ils connaissent et en lesquelles ils ont confiance. Cette année encore, les consommateurs excluent de leur liste de souhaits les produits de marques dont les valeurs diffèrent des leurs?; 72 % d'entre eux ont l'intention d'acheter principalement des marques qui partagent leurs valeurs.

Malgré le climat d'incertitude, les consommateurs canadiens accueillent la saison des Fêtes avec plaisir et prennent une longueur d'avance. Le sondage montre que 75 % des Canadiens souhaitent commencer leurs achats avant le Cyberlundi de cette année, la grande majorité (78 %) disant vouloir effectuer leurs achats en ligne.

D'autres constatations ressortent du sondage récent de Mastercard :

Acheter en magasin ou en ligne : Bien que le magasinage en ligne continue de gagner en popularité auprès des consommateurs, deux tiers (68 %) d'entre eux prévoient se rendre en magasin au moins une fois cette saison. Les visites en magasin seront toutefois considérablement réduites, car plus de la moitié (55 %) des Canadiens prévoient magasiner moins en magasin cette année.

L'option du paiement sans contact : Pour les personnes qui souhaitent se rendre en magasin, le service de paiement sans contact aura une grande importance. En fait, près des trois quarts (73 %) de ces personnes feront leurs achats des Fêtes chez des détaillants qui offrent l'option pratique et sécuritaire du paiement sans contact.

Des traditions qui changent : Bien que les choses semblent différentes, près de la moitié (45 %) des consommateurs canadiens profitent de cette période des Fêtes unique pour renouveler leurs traditions. La majorité d'entre eux (72 %) se disent impatients de prendre un rythme plus lent cette année durant le temps des Fêtes.

Réimaginer l'art de donner : On assistera également à un changement dans la nature des cadeaux?; 64 % des personnes interrogées ont choisi de ne pas offrir d'argent comptant, mais plutôt des cartes-cadeaux, et près de la moitié (48 %) affirment qu'elles prévoient davantage faire livrer les cadeaux à leurs proches afin d'éviter les contacts physiques.

«?Il ne fait aucun doute que le magasinage des Fêtes sera très différent cette année, d'autant plus que les consommateurs ont de nouvelles perspectives et de nouvelles priorités d'achats, soutient Sukhmani Dev, vice-présidente, solutions de paiements numériques et cybersécurité chez Mastercard au Canada. La population canadienne entame la période des Fêtes avec un fort désir de soutenir les entreprises locales et de faire de la sécurité une priorité.?»

Plus tôt cette année, Mastercard a permis l'augmentation de la limite de paiement sans contact à 250 $ pour offrir aux consommateurs une façon plus sécuritaire de régler leurs achats.

