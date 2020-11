L'Association des Pompiers de Montréal trouve une alternative viable, version COVID-19, à sa traditionnelle campagne des paniers de Noël, pour venir en aide à quelques milliers de familles démunies à l'approche du temps des Fêtes





MONTRÉAL, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La générosité légendaire des pompières et des pompiers de Montréal durant le temps des Fêtes est loin de s'être envolée en ces temps durs de pandémie. Celle-ci s'exprimera différemment, cette année, dans cette période difficile de la COVID-19. C'est ce qu'ont fait savoir aujourd'hui le coordonnateur du Cabinet de campagne des paniers de Noël de l'APM, et le président de l'Association des pompiers de Montréal, Chris Ross, en précisant que les pompières et pompiers ont heureusement trouvé le moyen d'apporter joie et réconfort aux familles parmi les plus démunies de Montréal.

« En marge d'une 33e campagne annuelle - version COVID-19, 1100 familles recevront directement des cartes-cadeaux Métro/Super C : 350 grosses familles, 250 plus petites familles, 500 personnes seules. Six (6) organismes pourront satisfaire de leur côté, avec l'aide des pompières et pompiers, les besoins dans leurs propres milieux respectifs de 1150 autres familles.

En pratique, cela se traduira par l'émission d'une carte-cadeau d'une valeur de 200 $ de chez Métro/Super C et une carte-cadeau de chez Uniprix d'une valeur de 50 $ pour les grosses familles. De plus, chaque enfant de 14 ans et moins des mêmes familles recevra une carte-cadeau de Toys ''R'' Us d'une valeur de 25 $. Les plus petites familles recevront, quant à elles, une carte-cadeau d'une valeur de 100$ de chez Métro/Super C et une carte-cadeau de chez Uniprix d'une valeur de 50 $. Là-aussi, chaque enfant de 14 ans et moins recevra une carte-cadeau d'une valeur de 25 $ de chez Toys ''R'' Us.

De leur côté, les personnes seules recevront une carte-cadeau d'épicerie d'une valeur de 100 $.

« Il n'y aura aucune livraison effectuée par les pompiers malheureusement, cette année eu égard aux circonstances particulières et les cartes de Noël seront livrées directement à la Saint-Vincent-de-Paul qui en assurera la distribution aux familles » a poursuivi la direction du Cabinet de campagne en déplorant l'impossibilité de déployer un contact personnel entre familles et pompiers cette année. Les règles de santé publique ne permettent pas non plus la poursuite de la collecte de jouets en casernes, et ce, pour une durée encore indéterminée.

« Ce contact direct avec des citoyens en situation de difficultés économiques ou autres fait partie de notre ADN collectif et demeure le fondement de notre mission première qui consiste en l'aide aux citoyens non seulement lors d'incendies ou d'incidents tragiques, mais aussi en temps de bouleversements sociaux » a dit, pour sa part, le président de l'APM, Chris Ross. Celui-ci a salué le fait que toute l'équipe de campagne des paniers de Noël a travaillé d'arrache-pied à trouver des solutions viables permettant de venir en aide coûte que coûte à des milliers de familles de la communauté.

UNE CAMPAGNE DE SOCIOFINANCEMENT POPULAIRE

Aucune collecte d'argent ne pourra être faite cette année, contrairement à la tradition établie, dans les rues de la métropole ; les règles sanitaires ne permettant pas la manipulation d'argent, au nom de la limitation des risques de propagation du virus de la COVID-19.

En 2019, 345 350 $ ont été amassés dans les grandes artères de la métropole. « Et, c'est avec le surplus de l'an passé, notamment, que nous pouvons nous permettre de faire une campagne cette année » ont enchaîné le coordonnateur du Cabinet de campagne et le président de l'Association. Toutefois, l'APM se penche sur la faisabilité de la mise en oeuvre d'une campagne virtuelle de sociofinancement participatif populaire, à la manière des KickStarter, Ulule, Crowdfunder et autres du même type, pour recueillir les quelques centaines de milliers de dollars qui étaient récoltés chaque année de la mi-novembre à la fin décembre.

L'implication des pompiers et pompiers montréalais, bien différente, sera tout aussi importante en temps de pandémie COVID-19 a conclu Chris Ross en stipulant que depuis les débuts de cette initiative, ce sont plus de 30 000 familles qui ont bénéficié du soutien des pompiers à l'occasion du temps des Fêtes.

