Louis Audet de Cogeco et Madeleine Paquin de LOGISTEC, désignés Grands bâtisseurs de l'économie du Québec 2020

MONTRÉAL, 18 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de sa célébration biennale des Grands bâtisseurs de l'économie du Québec, l'IGOPP a désigné Louis Audet, président exécutif du conseil d'administration de Cogeco, et Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC, à titre de lauréats de sa sixième édition.



Depuis la création de cette initiative en 2010, l'IGOPP souligne l'audace, le sens de l'innovation et le mérite exceptionnel de bâtisseurs d'entreprises d'une rare trempe qui façonnent l'économie du Québec.

Les deux lauréats 2020 offrent un exemple éloquent de contribution à la société québécoise d'entreprises de longue durée et à contrôle familial. L'IGOPP est très heureux de reconnaître leur réussite économique et leur engagement social.

Le président du conseil de l'IGOPP, Yvan Allaire, a salué les deux lauréats ainsi : « L'IGOPP est particulièrement heureux de souligner le succès de sociétés, telles Cogeco et LOGISTEC, qui offrent un bel exemple de ce que nous avons nommé « un capitalisme de propriétaires », un capitalisme tissé de sociétés contrôlées par des entrepreneurs et leurs familles qui ont bâti des entreprises en longue durée. »

« Inscrites dans la durée et fortement influencées par les valeurs familiales, Cogeco et LOGISTEC ont su se doter d'une forme de propriété assurant la pérennité de leur contrôle au Québec. Le succès et la contribution exceptionnelle à l'économie québécoise de ces deux entreprises sont un exemple particulièrement édifiant pour les nouvelles générations d'entrepreneurs. » d'ajouter le président et chef de la direction de l'IGOPP, François Dauphin.

Une plaque en bronze de chacun des lauréats s'ajoutera à la Murale des grands Bâtisseurs de l'économie du Québec, érigée à la Mezzanine du 1000, rue de la Gauchetière Ouest, sur laquelle figure plus d'une dizaine de bâtisseur.es de l'économie du Québec honorés depuis 2010: Laurent Beaudoin, Paul Desmarais père, Alain Bouchard, Serge Godin, John et Eric Molson, André Chagnon, les familles Lemaire et Pomerleau ainsi qu'au mouvement coopératif financier et agricole, en particulier Dorimène et Alphonse Desjardins.

Cette Murale vise à rappeler aux prochaines générations les efforts des entrepreneurs qui ont bâti et continueront à bâtir des entreprises importantes et pérennes pour l'économie du Québec.

À propos des entreprises lauréates :

Cogeco

Cogeco est une société diversifiée dans les secteurs des communications offrant des services d'Internet, de vidéo et de téléphonie tout en exploitant 23 stations de radio à travers le Québec. Fondée il y a plus de 60 ans par Henri Audet, Cogeco est devenue une société d'envergure sous la direction de Louis Audet, qui l'a dirigée pendant 25 ans. Cogeco s'est affirmée comme leader dans les secteurs extrêmement concurrentiels de la câblodistribution et de la radiodiffusion.

La culture entrepreneuriale de Cogeco basée sur les valeurs humanistes, la prise de risques calculés et l'innovation technologique lui ont permis de devenir au fil des ans une des plus importantes sociétés en communications en Amérique du Nord.

LOGISTEC

Créée il y a plus de 68 ans, LOGISTEC est une société publique oeuvrant dans plusieurs secteurs d'activité : les services maritimes, les services environnementaux et les technologies de l'eau.

Avec des activités d'exploitation dans plus de 38 ports et 65 terminaux en Amérique du Nord, LOGISTEC est un chef de file dans son industrie. Le succès de l'entreprise prend racine dans la vision et le leadership du fondateur Roger Paquin et se fonde sur la détermination, le souci de l'excellence et la passion dont fait preuve Madeleine Paquin qui a pris le relais de son père à titre de présidente et chef de la direction en 1996.

À propos de l'IGOPP :

L'Institut sur la gouvernance (IGOPP) créé en 2005 par deux établissements universitaires (HEC Montréal et l'Université Concordia-École de gestion John-Molson) ainsi que par la Fondation Stephen Jarislowsky est devenu un centre d'excellence en matière de gouvernance. Par ses activités de recherche, ses programmes de formation, ses prises de position et ses interventions dans les débats publics, l'IGOPP s'est affirmé comme référence incontournable pour tout sujet de gouvernance tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

