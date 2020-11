Sainte-Lucie propose un processus électronique et facile à utiliser de demande de citoyenneté





L'Unité Citoyenneté par investissement de Sainte-Lucie (St. Lucia Citizenship-by-Investment Unit - CIU) vient de lancer la première ? et à ce jour la seule ? plateforme de paiement électronique de la région des Caraïbes. Elle permet aux investisseurs internationaux et à leurs familles de s'inscrire, entièrement en ligne, au programme d'immigration par investissement de la nation insulaire de Sainte-Lucie; l'inscription électronique a deux avantages: elle augmente l'efficacité et réduit le temps de traitement de la demande de citoyenneté. La plateforme de paiement électronique peut recevoir tous les paiements liés à la demande de citoyenneté, y compris les frais de traitement et de diligence raisonnable, les frais administratifs liés aux actifs immobiliers et mobiliers et l'investissement dans le Fonds économique national.

M. Nestor Alfred, directeur général de la CIU, a déclaré: «Offrir un service sécurisé, transparent, rapide, efficace et professionnel aux investisseurs HNWI du monde entier est au coeur de la dernière innovation de la CIU de Sainte-Lucie développée par son équipe TI interne. Pendant le confinement international imposé en raison de la pandémie de Covid-19, effectuer des virements bancaires pourrait allonger les délais de plusieurs semaines ou, tout simplement, devenir impossible pour nos investisseurs. Exclusive, intégralement gérée en interne et parfaitement intégrée à notre nouveau site web, notre plateforme de paiement et de traitement électroniques fera gagner à nos clients un temps précieux ainsi que de l'argent puisque la gestion des transferts est gratuite.»

Sainte-Lucie offre aux investisseurs souhaitant obtenir la citoyenneté du pays plusieurs options à partir de 100 000 dollars. En mai, Sainte-Lucie est devenue le premier pays des Caraïbes à annoncer une nouvelle option d'investissement en réponse à la pandémie de coronavirus. Pour bénéficier de la citoyenneté de Sainte-Lucie grâce à l'option «Covid-19 Relief Bond», disponible jusqu'au 31 décembre 2020, il convient de procéder à un investissement minimum de 250 000 dollars dans une obligation souveraine ne portant pas intérêt et qui doit être détenue pendant cinq ans.

En outre, Sainte-Lucie a récemment apporté plusieurs modifications importantes à sa législation pour rendre son programme de citoyenneté par investissement encore plus attrayant pour les investisseurs ayant une famille. La catégorie des «personnes à charge éligibles» a été élargie et permet désormais d'ajouter des personnes à charge éligibles à toutes les options d'investissement visant à obtenir la citoyenneté. Outre le conjoint, il est maintenant possible d'inclure les enfants jusqu'à l'âge de 30 ans ainsi que les parents de plus de 55 ans s'ils sont entièrement à la charge du demandeur. Une soeur ou un frère célibataire âgé de moins de 18 ans peut également être inclus dans la demande.

Comme M. Alfred le souligne, la nation insulaire caribéenne est déterminée à créer, pour ses investisseurs internationaux, une valeur supplémentaire allant au-delà du rendement durable garanti par l'engagement de la CIU de Sainte-Lucie en faveur des normes les plus élevées de bonne gouvernance. «Pour un niveau d'investissement compétitif, nous offrons un retour sur investissement intéressant avec un accès sans visa à 146 destinations dans le monde; mais ce qui sous-tend réellement cet investissement stratégique, c'est notre détermination à garantir une diligence raisonnable et une responsabilité rigoureuses au plus haut niveau par rapport à toutes les options comparables. La croissance à long terme et les options patrimoniales offertes par Sainte-Lucie aux investisseurs internationaux signifient un rendement à vie pour eux-mêmes et les personnes dont ils ont la charge, ainsi que des opportunités de valeur continue et exponentielle grâce à une mobilité mondiale accrue.»

