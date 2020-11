/R E P R I S E -- Vérifiez vos billets - Loto-Québec recherche le gagnant du gros lot de 55 000 000 $ en plus de trois millionnaires!/





MONTRÉAL, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Vous avez des billets de loterie qui n'ont toujours pas été vérifiés? Vous pourriez avoir gagné l'impressionnante somme de 55 000 000 $ sans le savoir! Loto-Québec demande l'aide des médias afin de trouver la personne s'étant procuré le billet chanceux pour le tirage du Lotto Max du 30 octobre dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais.

Par ailleurs, trois lots de 1 000 000 $, un de 500 000 $ et un de 200 000 $ n'ont toujours pas trouvé preneur. Les billets gagnants ont été achetés à Gatineau, dans la MRC Thérèse-De Blainville, à Laval, à Saint-Hubert et à Québec.

Dans le contexte actuel, rappelons qu'il est facile de vérifier ses billets sur lotoquebec.com ainsi qu'avec l'application Loteries de Loto-Québec.

La liste des lots de 100 000 $ ou plus non réclamés est disponible en tout temps dans la section Loteries du site lotoquebec.com.

Voici l'information sur les lots non réclamés :

55 000 000 $ au Lotto Max Région administrative : Outaouais (MRC des Collines-de-l'Outaouais) Date du tirage : 30 octobre 2020 Catégorie de lot : gros lot

Sélection gagnante : 19 20 23 31 37 46 48

Date limite de réclamation : 30 octobre 2021 1 000 000 $ au Québec Max Région administrative : Outaouais (Gatineau) Date du tirage : 5 juillet 2019 Catégorie de lot : sélection additionnelle

Sélection gagnante : 02 09 10 16 25 29 49

Date limite de réclamation : 3 janvier 2021 1 000 000 $ à l'Extra Région administrative : Laurentides (MRC Thérèse-De Blainville) Date du tirage : 24 juillet 2019 Catégorie de lot : gros lot

Sélection gagnante : 5823177 Date limite de réclamation : 22 janvier 2021 1 000 000 $ à l'Extra Région administrative : Laval Date du tirage : 9 octobre 2020 Catégorie de lot : gros lot

Sélection gagnante : 7746780 Date limite de réclamation : 9 octobre 2021 500 000 $ au Lotto Max Région administrative : Montérégie (Saint-Hubert) Date du tirage : 7 janvier 2020 Catégorie de lot : Maxmillions (partagé)

Sélection gagnante : 07 10 17 20 38 43 49 Date limite de réclamation : 6 janvier 2021 200 000 $ au Québec Max Région administrative : Capitale-Nationale (Québec) Date du tirage : 27 octobre 2020 Catégorie de lot : sélection additionnelle (billet acheté en Formule groupe)

Sélection gagnante : 02 16 17 18 24 26 29

Date limite de réclamation : 27 octobre 2021

Lots non réclamés : en savoir plus

Les gagnants ont 12 mois suivant le tirage pour réclamer leur lot.

Il est à noter que les gagnants qui sont détenteurs de billets physiques dont la date d'expiration se situe entre le 17 mars et le 17 septembre 2020 inclusivement bénéficient de six mois supplémentaires pour réclamer leur lot.

Loto-Québec informe les acheteurs de produits de loterie lorsqu'un lot de 100 000 $ ou plus n'est pas réclamé quelques semaines après le tirage.

Dans la section Loteries du site lotoquebec.com, une page indique les lots de 100 000 $ ou plus non réclamés.

du site lotoquebec.com, une page indique les lots de 100 000 $ ou plus non réclamés. Des communiqués de presse et des messages sur les médias sociaux peuvent également être diffusés.

Les lots non réclamés sont redistribués aux joueurs sous forme de lots bonis et de tirages spéciaux.

COVID-19 : comment réclamer son lot?

Afin de contribuer à l'effort collectif contre la propagation de la COVID-19 et de protéger la santé de ses clients ainsi que celle de ses employés, Loto-Québec a rouvert ses centres de paiement aux gagnants des bureaux de Montréal et de Québec sur rendez-vous seulement, pour la réclamation de lots de 10 000 $ ou plus. Dans la situation actuelle, la réclamation par la poste est le moyen le plus efficace et le plus sécuritaire de réclamer un lot de moins de 10 000 $. Les lots de 600 $ ou moins peuvent être réclamés chez l'un de nos détaillants. Les modalités de paiement de lots remportés sur lotoquebec.com demeurent inchangées.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. Du 1er janvier au 16 novembre 2020, Loto-Québec a versé 98 lots de 1 000 000 $ ou plus à la loterie. Les loteries Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 13 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Nos gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants du site Loteries.

Site Loteries : loteries.lotoquebec.com

Mot-clic : #lotoquebec

twitter.com/lotoquebec

facebook.com/LotoQuebecLoteries

youtube.com/LotoQuebec

instagram.com/lotoquebec_officiel

linkedin.com/company/loto-quebec

SOURCE Loto-Québec

Communiqué envoyé le 18 novembre 2020 à 08:00 et diffusé par :