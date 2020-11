Hurricane Electric étend son réseau mondial avec un sixième site à Francfort et un nouveau Point de présence chez ITENOS





Hurricane Electric, la plus importante dorsale Internet native IPv6 au monde, a annoncé aujourd'hui avoir déployé un nouveau Point de présence (PoP) dans le centre de données Frankfurt FRA 1 d'ITENOS. Le nouveau PoP est situé à l'adresse 90 Kleyerstraße, Frankfurt am Main, 60326, Allemagne.

Le centre de données Frankfurt FRA 1 est le plus important centre de données d'ITENOS, il offre un accès direct au noeud d'échange Internet central européen DE-CIX et occupe une surface de 14 0002 mètres carrés. Ce centre de données est situé stratégiquement pour servir les clients dans ce centre financier mondial, où sont implantées la Banque centrale européenne et la Bourse allemande. Les utilisateurs ont accès, via des connexions haute performance, à plus de 150 opérateurs et fournisseurs de services, connectant le trafic dans toute l'Europe centrale.

D'après des rapports récents, l'écosystème des startups de Francfort est évalué à environ 1,5 milliard de dollars, avec une croissance très importante dans des domaines comme les fintechs et la cybersécurité. En 2019, Francfort figurait parmi les 25 plus importants écosystèmes mondiaux dans le domaine des fintechs. Francfort accueille également la Banque centrale européenne, la Bourse allemande et le siège de 85 autres banques multinationales. Ce PoP est le 6e site de Hurricane Electric à Francfort et son 12e en Allemagne. Il offrira aux entreprises dans la grande région de Francfort une meilleure tolérance aux pannes, un meilleur équilibrage des charges et une meilleure gestion de la congestion dans le cadre de la fourniture de services de connectivité IP de prochaine génération.

« Avec son sixième site à Francfort, Hurricane Electric est prêt à fournir le transit IP à haut débit nécessaire pour propulser le dynamique écosystème technologique de Francfort », a déclaré Mike Leber, président de Hurricane Electric. « Par ailleurs, ce nouveau Point de Présence fournira aux clients d'ITENOS et aux fournisseurs d'accès à Internet locaux un meilleur accès à notre robuste réseau mondial. »

Les clients d'ITENOS à Francfort, et aux alentours, disposent dorénavant de tout un choix de nouvelles options de connectivité et d'un accès au vaste réseau IPv4 et IPv6 de Hurricane Electric via des ports 100GE (100 Gigabit Ethernet), 10GE (10 Gigabit Ethernet) et GigE (1 Gigabit Ethernet). En outre, les clients sur place sont en mesure d'échanger du trafic IP avec le vaste réseau mondial de Hurricane Electric, qui offre plus de 20 000 sessions BGP avec plus de 8 000 réseaux différents via plus de 250 points d'échange principaux et des milliers de ports d'appairage privés et de clients.

À propos d'Hurricane Electric

Hurricane Electric exploite son propre réseau mondial IPv4 et IPv6 et est considéré comme le plus important réseau dorsal IPv6 au monde. Sur son réseau mondial, Hurricane Electric est connecté à plus de 250 points d'échange principaux et assure l'échange de trafic directement avec plus de 8 000 réseaux différents. Employant une topologie de fibre optique résiliente, Hurricane Electric possède cinq routes 100G redondantes traversant l'Amérique du Nord, quatre routes 100G séparées entre les États-Unis et l'Europe, ainsi que des anneaux 100G en Europe, en Australie et en Asie. Hurricane possède par ailleurs un anneau autour de l'Afrique et un PoP à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Hurricane Electric offre des solutions de transit IPv4 et IPv6 sur la même connexion. Les vitesses de connexion disponibles sont : 100GE (100 gigabits/seconde), 10GE et gigabit Ethernet. Pour obtenir des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site http://he.net.

