SHAN conclut un partenariat stratégique avec The Breakers à Palm Beach





MONTRÉAL, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'incontournable marque de mode québécoise consolide sa position à l'international en partenariat avec le mythique et prestigieux hôtel The Breakers, dans la création d'un tout nouveau concept-store SHAN à Via Flagler à Palm Beach - Floride. Le partenariat entre ces deux ambassadeurs du luxe s'étendra par ailleurs avec de nouvelles capsules de produits exclusifs et le développement et service-conseil de la marque dans l'élaboration de tenues vestimentaires de qualité supérieure pour les 2,200 employés de la prestigieuse bannière hôtelière.

Pour The Breakers, cette association est prometteuse d'un accès privilégié au savoir-faire de SHAN en matière de design, production, mise en marché et commerce de détail dans un positionnement haut de gamme. Ce développement promet de faire rêver la clientèle sélective de la côte ensoleillée et s'aligne parfaitement aux divers projets d'expansion de la marque, dans une démarche stratégique et innovante, qui renforcera sa crédibilité et sa présence à l'identité 100% canadienne à l'échelle mondiale.

« The Breakers est depuis 25 ans un de nos plus fidèles clients, et nous sommes depuis 15 ans leur marque numéro 1. Cette collaboration nous est apparue comme une évidence et l'aboutissement naturel de la relation entre nos deux marques qui visent l'excellence », a commenté le vice-président exécutif de SHAN, Jean-François Sigouin.

THE BREAKERS X SHAN : UNE RELATION DURABLE

L'hôtelier de luxe The Breakers tombe sous le charme de la vision et des installations de la marque il y a deux ans, lors de l'ouverture officielle de la nouvelle boutique SHAN à Miami. En janvier dernier, la conversation entourant ce partenariat stratégique à Palm Beach s'entame et une entente est rapidement conclue entre les deux loyaux collaborateurs. À partir de là, les plans se mettent en marche et SHAN conçoit à distance le design et l'organisation pour l'implantation d'une majestueuse boutique de 2000 p2, qui ouvrira ses portes en décembre 2020.

« Je suis très fière de partager avec un partenaire de longue date un projet innovateur et inspirant » commente Chantal Lesvesque, présidente, fondatrice et designer de la marque.

UNE MARQUE LOCALE AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL

Depuis ses débuts en 1985, la maison SHAN fait rayonner le savoir-faire et l'élégance canadienne à l'international. Avec plus de 800 points de vente situés dans 32 pays, SHAN s'est d'abord imposée par ses collections balnéaires haut-de-gamme et sa vision glamour, multifonctionnelle et éco-responsable. Aujourd'hui, la marque assure la bonne continuation de son expansion avec sa nouvelle ligne complète de prêt-à-porter de qualité supérieure, fonctionnelle, confortable et versatile pour homme et femme. Fidèle à ses valeurs, l'entreprise est fière d'offrir un produit entièrement conçu et fabriqué au Canada et de contribuer à l'économie locale avec plus de 150 emplois. Gage de qualité et d'innovation, les vêtements sont confectionnés à Laval, Québec, par des artisanes professionnelles, à partir de tissus provenant de grandes maisons de textiles italiennes et françaises. Près de 65% de sa production est exportée hors du Canada.

À la recherche du parfait équilibre entre confort et élégance, SHAN mise sur la versatilité absolue et vise la création de produits correspondant au style de vie du consommateur moderne recherchant des pièces à la fois sophistiquées et interchangeables de la maison au bureau, de la plage au resto.

À PROPOS DE SHAN

Établie en 1985, SHAN s'est hissée aux premiers rangs des marques balnéaires de luxe grâce à son style raffiné, ses coupes impeccables, ses motifs et coloris exclusifs. SHAN fabrique et exporte ses collections dans plus de 32 pays, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne la Russie et l'Australie. En plus de ses huit boutiques phares, ses collections sont aussi disponibles dans plus de 800 prestigieux points de vente, comme le Printemps à Paris, Harrods à Londres ou encore Saks Fifth Avenue à New York. SHAN est une société canadienne dont le siège social, l'atelier et le centre de distribution sont situés à Laval, au Québec. SHAN est à la fois un gage de qualité et une fierté québécoise.

