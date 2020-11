Maxeon Solar Technologies met en place des panneaux d'énergie solaire d'excellente qualité au siège de Carioca SpA en Italie





Une technologie de panneaux solaires de pointe permettra de fournir une électricité fiable et propre tout en soutenant les objectifs de durabilité de Carioca

SINGAPOUR, 18 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), un leader mondial de l'innovation solaire exploitant la marque SunPower dans le monde, sauf aux États-Unis et au Canada, a annoncé aujourd'hui que les panneaux solaires SunPower Performance de l'entreprise alimentent désormais le siège de Carioca SpA, un leader dans la production d'outils de coloriage, d'écriture et de dessin, situé dans le nord-ouest de l'Italie.

Couvrant une surface de toit d'environ 2 574 mètres carrés, le réseau photovoltaïque basé sur la technologie SunPower de 500 kW est l'une des plus grandes installations solaires commerciales de la région à des fins d'autoconsommation. Maxeon estime que l'installation devrait générer environ 524 000 kWh d'électricité propre et atténuer 278 244 kg d'émissions de dioxyde de carbone par an. Le système fournira 15 % de l'énergie totale de l'installation, compensant le même pourcentage d'électricité achetée par les services publics et réalisant environ 57 000 ? d'économies par an sur la durée de vie estimée de 25 ans ou plus du système de production d'énergie solaire.

« En tant qu'entreprise citoyenne socialement responsable, Carioca SpA est continuellement à la recherche de moyens pour écologiser nos installations de production et nos bureaux, et réduire notre impact environnemental en mettant en oeuvre des opérations et des pratiques durables », a déclaré Enrico Toledo, PDG de Carioca SpA. « L'énergie solaire de haute qualité de Maxeon Solar Technologies était un choix évident pour notre installation. De cette façon, nous puiserons dans une source d'énergie renouvelable et gagnerons fortement en indépendance énergétique, améliorant ainsi notre équilibre environnemental. De plus, grâce à un meilleur rendement énergétique, nous réaliserons d'importantes économies qui nous permettront de gérer notre entreprise plus efficacement. »

Conçu et installé par IM-EL Osasio, un partenaire de premier plan de SunPower depuis 2017, le système de 500 kW comprend 1 248 panneaux solaires SunPower Performance dont la conception innovante de cellules en bardeaux élimine de nombreux défis de fiabilité des panneaux solaires conventionnels. Des rubans fragiles et des liaisons de soudure ont été retirés des cellules solaires pour élargir la zone active de la cellule, tandis que des connexions flexibles et redondantes permettent à l'énergie de circuler dans le panneau. Il en résulte un panneau plus puissant ? jusqu'à 8 % d'énergie en plus dans le même espace sur 25 ans ? et plus efficace, avec une fiabilité et une durabilité améliorées par rapport aux panneaux conventionnels.

Forte d'une vaste expérience dans l'énergie solaire, IM-EL Osasio a sélectionné des panneaux solaires de marque SunPower en raison des nombreux avantages que ces panneaux présentent par rapport à d'autres panneaux concurrents. « Après une analyse comparative approfondie, Maxeon Solar Technologies se distingue clairement comme le partenaire le plus fiable de la technologie de panneaux pour nos projets », a déclaré Gianpiero Pautasso, propriétaire chez IM-EL Osasio. « Les panneaux SunPower Performance offraient un certain nombre d'avantages tels que des rendements énergétiques plus élevés, une fiabilité, une facilité et une vitesse d'installation éprouvées sur le terrain, qui étaient essentiels pour répondre aux demandes de Carioca. Les panneaux SunPower Performance sont le produit idéal pour les clients qui veulent agir de manière respectueuse de l'environnement tout en recherchant des performances maximisées sur une longue période de temps. » Pautasso a également fait l'éloge de la garantie SunPower Complete Confidence Panel, qui offre la couverture de 25 ans la plus complète de l'industrie pour les panneaux solaires commerciaux de marque SunPower.

« IM-EL Osasio est un partenaire fidèle et une force formidable sur le marché solaire italien, avec des années d'expérience dans le domaine des solutions énergétiques durables de premier ordre pour les utilisateurs finaux », a déclaré Vincent Maurice, directeur général de la DG EMEA chez Maxeon Solar Technologies. « Chez Maxeon, nous accordons une grande importance à nos relations à long terme avec plus de 700 organisations de vente et d'installation en Europe qui disposent de l'assise commerciale et technique nécessaire pour soutenir une clientèle de plus en plus sophistiquée. Nous sommes persuadés que la combinaison gagnante associant notre technologie de pointe et nos partenaires qualifiés permet de proposer une offre d'énergie solaire de qualité supérieure attrayante, en mesure de répondre aux tendances en matière d'autoconsommation en Europe continentale. »

Maxeon Solar Technologies continue de connaître une forte demande pour ses panneaux solaires de marque SunPower, leader sur le marché, tant avec de nouveaux partenaires qu'avec des partenaires actuels comme IM-EL Osasio. De plus en plus, de nombreuses entreprises commerciales et industrielles en Europe adoptent l'énergie solaire dans le cadre de leur vision de la durabilité environnementale. Pour en savoir plus sur l'efficacité de pointe et les rendements accrus offerts par Maxeon Solar Technologies, veuillez consulter le site https://sunpower.maxeon.com/int/solar-panels-businesses .

À propos de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) stimule le changement positif (comme l'annonce son slogan « Powering Positive Changetm »). Basée à Singapour, Maxeon conçoit, fabrique et vend des panneaux solaires de marque SunPower® dans plus de 100 pays, exploitant la marque SunPower dans le monde entier, sauf aux États-Unis et au Canada. L'entreprise est le leader de l'innovation solaire avec plus de 900 brevets et deux gammes de panneaux solaires d'excellente qualité. Présents en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe et au Mexique, les produits Maxeon couvrent les marchés mondiaux des toitures et des centrales solaires grâce à un réseau de plus de 1 100 partenaires et distributeurs de confiance. Pionnier dans la fabrication de produits solaires durables, Maxeon s'appuie sur 35 ans d'expérience dans le secteur solaire et collectionne les nombreuses récompenses pour sa technologie. Pour en savoir plus sur la façon dont Maxeon stimule le changement positif (en droite ligne avec son slogan « Powering Positive Changetm »), consultez le site www.maxeon.com . Maxeon est également présent sur LinkedIn et sur Twitter @maxeonsolar .

À propos de IM-EL Osasio

IM-EL Osasio opère dans le domaine des solutions énergétiques durables pour les utilisateurs finaux depuis 1975. Grâce à une équipe de professionnels expérimentés, l'entreprise peut couvrir tous les services liés aux systèmes photovoltaïques, de l'installation clé en main et de la maintenance à l'assistance administrative, du lavage du système à la surveillance et à la garantie. IM-EL Osasio a installé au total 365 systèmes photovoltaïques résidentiels et industriels au cours des 5 dernières années. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.imelosasio.it .

À propos de CARIOCA SpA

Depuis plus de 50 ans, CARIOCA® est le symbole de ce que le made in Italy compte de meilleur, avec des produits conçus pour développer la créativité des enfants dans un jeu commun d'inventivité et de dextérité. CARIOCA® fait fièrement valoir que 70 % de ses produits sont fabriqués en Italie et distribués dans plus de 80 pays et sur 5 continents. Les produits CARIOCA® sont des marqueurs, des crayons de couleur, des détrempes, des pastels, des jeux éducatifs et de nombreux autres articles de dessin, tous fabriqués et testés avec la plus grande attention, dans des conditions optimales de qualité et de sécurité. Ces dernières années, l'entreprise a commencé à repenser son impact sur l'environnement, empruntant depuis 2020 une voie durable visant à jeter les bases d'une économie circulaire appliquée à la production et à la réduction de l'utilisation du plastique vierge dans ses produits.

Déclarations prospectives

Pour les investisseurs de Maxeon Solar Technologies

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant le début et la fin de la période de notation financière. Ces déclarations prospectives reposent sur les hypothèses, attentes et convictions actuelles de Maxeon et impliquent des risques et des incertitudes substantiels qui peuvent faire que les résultats, les performances ou les réalisations diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles de causer ou contribuer à de telles différences comprennent, sans toutefois s'y limiter : (a) les attentes de Maxeon concernant les tendances des prix, la demande et les projections de croissance ; (b) les perturbations potentielles des activités et de la chaîne d'approvisionnement de Maxeon qui pourraient résulter d'épidémies ou de catastrophes naturelles, y compris les répercussions de la pandémie de COVID-19 ; (c) le calendrier prévu de lancement des produits et les attentes de Maxeon en ce qui concerne la rampe d'accès, l'acceptation par les clients, les occasions de vente accrue et d'expansion ; d) les attentes et les plans de Maxeon en matière de stratégie à court et à long terme, y compris les domaines d'intérêt et d'investissement prévus de Maxeon, l'expansion du marché, l'accent mis sur les produits et la technologie, ainsi que la croissance et la rentabilité prévues. Une analyse détaillée de ces facteurs et des autres risques qui affectent l'activité de Maxeon est incluse dans les documents que Maxeon dépose de temps à autre auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), y compris son formulaire 20-F, qui a été déclaré en vigueur par la SEC le 4 août 2020, particulièrement sous la rubrique « Item 3.D. Risk Factors. » Des copies de ces documents sont disponibles en ligne auprès de la SEC ou dans la section Financials & Filings du site Web Investor Relations de Maxeon, à l'adresse www.maxeon.com/financials-filings/sec-filings . Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont fondées sur les informations dont Maxeon dispose actuellement et Maxeon n'assume aucune obligation de les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs.

© 2020 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Tous droits réservés. MAXEON est une marque commerciale déposée de Maxeon Solar Technologies, Ltd. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.maxeon.com/trademarks .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1335125/Carioca.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_Logo_Open_Blue_RGB2_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 18 novembre 2020 à 07:04 et diffusé par :