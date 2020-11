L'initiative Femmes de la Banque Scotia et Disruption Ventures lancent LEVER ET ÉLEVER, une compétition de pitch s'adressant aux femmes entrepreneures du Québec





MONTRÉAL, le 18 nov. 2020 /CNW/ - En collaboration avec Disruption Ventures, L'initiative Femmes de la Banque ScotiaMC annonce aujourd'hui la première de son événement virtuel LEVER ET ÉLEVER, une compétition de pitch et une conférence donnant aux entrepreneures la chance de remporter un investissement de 25 000 $.

Compétition de pitch LEVER ET ÉLEVER

Les entrepreneures admissibles ont jusqu'au 2 décembre pour soumettre leur dossier en ligne, en allant au https://bit.ly/3lnIdRV.

Un jury évaluera les dossiers et choisira les six présentations les plus solides, qui passeront à la finale. Les six finalistes retenues seront annoncées le mardi 8 décembre à 23 h 59 (HE).

Conférence LEVER ET ÉLEVER

La conférence mettra de l'avant diverses leaders qui, à travers leurs présentations, fourniront des pistes d'action aux femmes entrepreneures autant pour obtenir du financement que pour assurer la croissance de leur entreprise.

« Nous voulons outiller les entrepreneures et réduire l'écart entre le capital de risque accordé aux femmes et celui accordé aux hommes, » explique Maria Mangiocavallo, vice-présidente des Services bancaires commerciaux de la Banque Scotia et membre du conseil consultatif de L'initiative Femmes de la Banque Scotia. « En leur donnant accès à du capital, du mentorat et de la formation, nous permettons aux femmes d'acquérir les connaissances et la confiance nécessaires pour surmonter les obstacles et accéder au financement dont elles ont besoin pour atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés pour leur entreprise. » poursuit-elle.

La conférence virtuelle aura lieu le 15 décembre, de 9 h à midi (HE); elle est gratuite et ouverte à tous. Pour en savoir plus et vous inscrire, allez au https://bit.ly/35H2dJY

La finale de la compétition de pitch aura lieu en ligne, sur invitation seulement, le 16 décembre. Pour remporter le Grand Prix, les six finalistes s'affronteront devant le jury composé d'entrepreneurs prospères et de hauts dirigeants du milieu des affaires, dont Gillian Riley, présidente et chef de la direction de Tangerine, et cadre responsable de L'initiative Femmes de la Banque Scotia.

La gagnante du Grand Prix sera annoncée le 17 décembre sur la page web LEVER ET ÉLEVER.

Voici ce que remportera la gagnante du Grand Prix :

Un investissement de Disruption Ventures d'au moins 25 000 $CA, assujetti aux conditions standard;

Six mois d'occupation gratuite d'un espace de travail au 1Chabanel, gracieuseté de JANT Ventures et Hive MTL;

Article dans la section Perspectives des actualités de la Banque Scotia et mentorat durant un an avec des dirigeants de la Banque Scotia et de Roynat Capital;

Atelier de trois heures avec des membres de l'équipe des assurances et des services-conseils de MNP;

Admissibilité au programme de report des honoraires de Fasken.

Les six finalistes recevront chacune le prix du finaliste, soit :

Série de trois ateliers (75 minutes) présentés par L'initiative Femmes de la Banque Scotia en partenariat avec la Banque Scotia et Roynat Capital ;

Admission gratuite au programme de démarrage de Fasken;

Série de trois ateliers (90 minutes) de MNP sur des sujets intéressant les entreprises en démarrage, comme la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE), les questions fiscales et le financement d'entreprise.

« L'accès au capital est le plus grand défi des entrepreneures, » souligne Elaine Kunda, fondatrice et associée directrice de Disruption Ventures. « Avec l'événement LEVER ET ÉLEVER, nous espérons fournir aux bâtisseuses du Québec une plateforme les mettant en contact avec des investisseurs sérieux et leur fournissant des sources d'information pertinentes qui les aideront à devenir plus prospères. » conclut-elle.

Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité et de participation au concours, consultez la page Web LEVER ET ÉLEVER. Les dossiers peuvent être présentés en français ou en anglais, en cliquant sur les liens ci-dessous :

À propos de L'initiative Femmes de la Banque Scotia : Cette initiative est un programme complet visant à épauler les femmes propriétaires ou dirigeantes d'entreprise en trois grands volets : accès au capital, mentorat et formation. Depuis son lancement en décembre 2018, l'initiative compte plusieurs réalisations à son actif. La Banque Scotia s'est engagée, en septembre 2019, à investir trois milliards de dollars de capital dans des entreprises dirigées par des femmes au cours de ses trois premières années d'existence. À l'échelle du pays, ce sont plus de 1 900 femmes qui ont participé aux ateliers et aux séances de mentorat du programme. Par ailleurs, un comité consultatif composé de certains membres de la direction a vu le jour. Ces derniers transmettent aux femmes entrepreneures leur expertise lors de séances de mentorat en petits groupes pour les aider à faire croître leur entreprise. Enfin, nous avons lancé un centre de ressources en ligne pour les autodidactes. Pour en savoir plus sur cette initiative, visitez le site initiativefemmesbanquescotia.com.

À propos de Disruption Ventures : Disruption Ventures est le premier fonds privé d'investissement en capital de risque canadien fondé par des femmes, pour des femmes. Reconnaissant que les entreprises dirigées par des femmes sont sous-financées malgré leur rendement et leur réussite, Disruption Ventures veut être le point de départ vers lequel se tournent les meilleures entrepreneures à la recherche de capital de démarrage. Pour en savoir plus, allez au www.disruption-ventures.com et suivez les fils @Elaine_Kunda et @DisruptionVC sur Twitter.

À propos de la Banque Scotia : La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site Web et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

