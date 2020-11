Participation citoyenne - La Ville de Montréal donne le coup d'envoi à son premier budget participatif





MONTRÉAL, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est heureuse de donner aujourd'hui le coup d'envoi de son premier budget participatif. Cette démarche offre la possibilité à la population montréalaise de participer concrètement à la prise de décision publique, en décidant de l'utilisation d'une partie du budget de la Ville. La population est notamment invitée à proposer et sélectionner des projets d'envergure, qui contribueront à la transition écologique et sociale de Montréal, alors que 10 M$ seront consacrés à leur réalisation.

« La crise sanitaire actuelle a mis en lumière l'importance d'améliorer la résilience de notre ville et d'en faire une métropole plus verte, plus juste et plus inclusive. Pour y arriver, la Ville de Montréal devra pouvoir compter sur la participation de l'ensemble de la population. La mise sur pied d'un tout premier budget participatif contribuera à intégrer les aspirations, les besoins et les idées des Montréalaises et des Montréalais au processus budgétaire de la Ville et nous permettra de créer ensemble le Montréal de demain », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le budget participatif est un outil novateur pour stimuler la créativité et mobiliser l'intelligence collective pour continuer à inventer Montréal. Il permet aux citoyennes et aux citoyens de proposer des idées de projets d'envergure, puis de sélectionner ceux que la Ville réalisera. Ces projets pourront totaliser 10M$. Il s'agit d'un moyen concret de participation citoyenne pour trouver ensemble des solutions aux défis sociaux et environnementaux de notre époque. J'invite la population dans son ensemble, ainsi que les regroupements citoyens et les organismes de tous les quartiers, à proposer des idées », a ajouté Émilie Thuillier, responsable de la démocratie et de la transparence, des communications et de l'expérience citoyenne, ainsi que du patrimoine au comité exécutif.

Une métropole verte et inclusive

Les projets réalisés dans le cadre du budget participatif devront contribuer à la transition écologique et sociale de Montréal, en répondant à l'un des quatre défis suivants : lutter et s'adapter aux changements climatiques, protéger la nature en ville, produire et consommer autrement, favoriser la solidarité, l'équité et l'inclusion.

Les projets devront également viser l'intérêt collectif, représenter une dépense en investissement, être réalisables par la Ville, sur le domaine public ou une propriété de la Ville, être un projet d'envergure (valeur minimale de 500 000 $ et maximale de 3 M$), s'inscrire en cohérence avec les plans, programmes et politiques de la Ville, et démarrer leur planification ou réalisation dans les deux ans suivant l'annonce des projets lauréats retenus à l'issue du vote citoyen.

Étapes à venir

Le budget participatif se déroulera en plusieurs étapes. La population est tout d'abord invitée à proposer des idées de projets lors de la collecte d'idées, qui se tiendra du 17 novembre 2020 au 8 janvier 2021, sur realisonsmtl.ca .

La Ville analysera ensuite les idées reçues et les développera en projets réalisables, en collaboration avec des représentants de la société civile et des citoyens. Elle évaluera ensuite la faisabilité technique, règlementaire et financière des projets afin d'en dresser une liste finale à soumettre au vote.

La population (résidents de 12 ans et plus et commerçants) sera ensuite invitée, en juin 2021, à voter pour décider les projets qui seront réalisés par la Ville. Soulignons que l'initiative de la Ville de Montréal s'inscrit en complément des démarches semblables qui existent déjà dans certains arrondissements.

Pour en savoir plus, consultez realisonsmtl.ca

