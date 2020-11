/R E P R I S E -- Avis aux médias - La pandémie au CISSS de la Côte-Nord - Les syndicats de la santé pressent les administrateurs de prendre des engagements écrits/





BAIE-COMEAU, QC, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ) et la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) tiendront un point de presse virtuel le mercredi 18 novembre, à 10 heures.

À cette occasion, la présidente SIISNEQ-CSQ, Nathalie Savard, et la présidente de la FSQ-CSQ, Claire Montour, dévoileront une déclaration d'engagements qu'elles demandent aux administrateurs du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord de signer pour assurer la santé et la sécurité du personnel ainsi que de la population.

Merci de confirmer votre présence auprès de Sébastien Marcil, attaché de presse, à l'adresse suivante : marcil.sebastien@lacsq.org, afin de recevoir le lien Zoom par courriel.

Par la suite, les présidentes seront disponibles pour des entrevues individuelles.

Aide-mémoire



QUOI : Point de presse et entrevues sur une déclaration d'engagements au CISSS de la Côte-Nord



QUI : Claire Montour, présidente de la FSQ-CSQ

Nathalie Savard, présidente du SIISNEQ-CSQ



QUAND : Le 18 novembre 2020, à 10 heures



OÙ : Salle Zoom

(communiquez à l'adresse marcil.sebastien@lacsq.org pour obtenir le lien de connexion.)

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 000 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

Profil du SIISNEQ-CSQ

Le Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ) représente 1 250 membres infirmières et infirmiers, infirmières auxiliaires et infirmiers auxiliaires et inhalothérapeutes oeuvrant dans trois réseaux répartis dans les régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec.

