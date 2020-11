La Sun Life annonce une entente exclusive de bancassurance de 15 ans avec l'Asia Commercial Joint Stock Bank au Vietnam





TORONTO, le 18 nov. 2020 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) a annoncé aujourd'hui que sa filiale la Sun Life Vietnam Insurance Company Limited (la « Sun Life Vietnam ») et l'Asia Commercial Joint Stock Bank (l'« ACB ») ont conclu une entente exclusive de bancassurance de 15 ans au Vietnam.

En vigueur à partir du 1er janvier 2021, cette entente combinera le vaste réseau de distribution de l'ACB (371 succursales) à la gamme complète et compétitive de solutions d'assurance-vie de la Sun Life Vietnam. Elle donnera ainsi à la clientèle en forte croissance de l'ACB (plus de 3,6 millions de Clients) l'accès à un éventail complet de solutions d'assurance novatrices conçues pour les différentes étapes de la vie.

Cette entente étend grandement les capacités de distribution de la Sun Life et appuie ainsi son ambition : être un chef de file en Asie grâce à l'excellence de la distribution dans les marchés en forte expansion. La Sun Life Vietnam a enregistré une croissance des ventes de 47 % pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2020, comparativement à la même période l'an dernier. Elle a misé pour cela sur l'offre d'une vaste gamme de solutions et d'une expérience Client exceptionnelle.

« Nous sommes heureux de nous associer à l'ACB, affirme Dean Connor, président et chef de la direction de la Sun Life. La bancassurance demeure un mode de distribution très vigoureux au Vietnam. La Sun Life s'est engagée à soutenir le marché vietnamien. Cette annonce est un autre exemple de partenariat que nous établissons pour répondre aux besoins changeants des Clients dans cette région. »

« Nous sommes ravis d'annoncer cette entente qui aidera des millions d'autres Clients au Vietnam à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain avec la Sun Life, a déclaré Léo Grépin, président de la Sun Life Asie. L'ACB est un chef de file du marché et met l'accent comme nous sur une expérience Client exceptionnelle, le numérique, l'analytique et les solutions novatrices. Nous avons hâte de travailler avec l'ACB pour assurer à ses Clients vietnamiens un avenir radieux. »

Rendez-vous sur https://www.sunlife.com/fr/ pour consulter les diapositives relatives à cette annonce ou pour en savoir plus.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 186 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://www.sunlife.com/fr/.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

À propos de la Sun Life Vietnam

La Sun Life Vietnam est une compagnie d'assurance-vie détenue entièrement par la Sun Life.

Elle dispose actuellement d'un réseau de 62 succursales et centres de service à la clientèle à l'échelle du pays. Elle soutient plus de 130 000 Clients avec ses solutions d'assurance-vie, d'assurance-santé et de gestion de patrimoine. La Sun Life Vietnam a reçu plusieurs reconnaissances : compagnie d'assurance-vie ayant les Clients les plus satisfaits (IDG Vietnam); l'une des 10 compagnies d'assurance ayant la meilleure réputation au Vietnam (VietNamNet et Vietnam Report); meilleur fournisseur de solutions d'assurance-vie au Vietnam en 2018 et en 2019 (International Finance Magazine).

À propos de l'Asia Commercial Joint Stock Bank

L'Asia Commercial Bank (ACB) est une des plus importantes banques privées au Vietnam. Elle compte 371 succursales et sert plus de 3,6 millions de Clients actifs au Vietnam. La banque offre des services axés sur les particuliers et les PME et a une solide capacité de mobilisation des dépôts. Son bilan, qui a doublé depuis 2015, totalisait au 30 septembre 2020 plus de 18 milliards de dollars américains.

Note à l'intention des rédacteurs :

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Renseignements pour les médias : Renseignements pour les investisseurs : Mylène Bélanger Leigh Chalmers Conseillère principale, relations publiques Vice-présidente principale, chef des relations Communications avec les investisseurs et de la gestion du capital Tél. : 514-904-9739 Tél. : 647-256-8201 mylene.belanger@sunlife.com relations.investisseurs@sunlife.com



Sarah James

Chef des communications, Asie

Tél. : +852 6021 5797

Sarah.james@sunlife.com



SOURCE Sun Life Financial Inc.

Communiqué envoyé le 18 novembre 2020 à 07:00 et diffusé par :