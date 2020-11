Une nouvelle étude canadienne souligne l'impact notable de la pandémie de COVID-19 sur l'investissement responsable





Selon 84 % des investisseurs institutionnels canadiens sondés, les sociétés rentables ont une plus grande responsabilité envers les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) que leurs homologues en difficulté

96 % des répondants estiment qu'une entreprise affichant une solide performance ESG sera plus résiliente en situation de crise

80 % des firmes canadiennes disent considérer les indicateurs de diversité et d'inclusion dans leurs décisions de placement, une proportion de 8 points supérieure à la moyenne des six marchés sondés

Parmi les trois critères ESG, l'aspect social est désormais le plus important aux yeux des investisseurs

95 % des investisseurs ont réduit la priorité accordée aux indicateurs clés de performance liés à l'ESG à la lumière de la pression extraordinaire exercée par la pandémie de COVID-19 sur les entreprises

TORONTO, le 18 nov. 2020 /CNW/ - Selon les résultats canadiens du rapport spécial du Baromètre de confiance Edelman 2020, 95 % des investisseurs institutionnels au pays ont réduit la priorité des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en réponse à l'impact économique de la pandémie de COVID-19 sur les sociétés dans lesquelles ils investissent. Or, un impressionnant 95 % des répondants s'attend tout de même à ce que les entreprises intensifient l'intégration des facteurs ESG à l'échelle de leurs activités et de leur équipe de direction.

Le quatrième rapport spécial annuel produit par Edelman réitère l'importance des critères ESG pour les entreprises comme pour les investisseurs, même en situation de pandémie. Le rapport révèle que tandis que l'économie se remet lentement des contrecoups de la COVID-19, 98 % des investisseurs institutionnels canadiens continuent de tenir compte des critères ESG dans leurs décisions de placements, et la quasi-totalité des firmes sondées comptent désormais un spécialiste de l'ESG parmi leurs rangs.

« La dernière édition spéciale du Baromètre de confiance Edelman renforce l'importance fondamentale des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance pour bâtir et conserver la confiance de la communauté financière, pendant la pandémie et durant la reprise économique qui devrait avoir lieu au cours des prochaines années », explique Nina Godard, directrice nationale des communications financières d'Edelman Canada. « Les investisseurs s'intéressent plus que jamais aux efforts des entreprises en matière de lutte contre les changements climatiques, ou encore de diversité et d'inclusion. L'intégration des critères ESG est essentielle pour les entreprises canadiennes qui souhaitent se montrer à la hauteur de cette nouvelle norme universelle. Et les défis financiers et opérationnels posés par la pandémie n'y changent rien. »

L'enquête a sondé 600 investisseurs institutionnels, notamment des analystes financiers, des directeurs des placements et des gestionnaires de portefeuille à l'emploi de firmes qui gèrent collectivement des actifs de plus de 20 milliards de dollars dans six pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas et Japon).

Voici un aperçu des principales conclusions de ce rapport spécial consacré aux investisseurs institutionnels du Baromètre de confiance Edelman pour le Canada :

En matière d'investissement responsable, la barre est plus haute pour les sociétés rentables

Pour 84 % des répondants, profits et responsabilité vont de pair. Les attentes des investisseurs institutionnels canadiens en matière d'initiatives ESG sont plus élevées envers les sociétés rentables qu'envers les entreprises en difficulté.





Pour 84 % des répondants, profits et responsabilité vont de pair. Les attentes des investisseurs institutionnels canadiens en matière d'initiatives ESG sont plus élevées envers les sociétés rentables qu'envers les entreprises en difficulté. Les sociétés qui excellent dans le domaine de l'ESG méritent une valorisation plus élevée

Pour 95 % des investisseurs institutionnels sondés, les actions des sociétés affichant une performance supérieure selon les critères ESG méritent une valorisation plus élevée. 90 % des répondants déclarent que leur firme refuse d'investir dans des sociétés qui ne divulguent pas leur performance ESG de manière assez transparente.





Pour 95 % des investisseurs institutionnels sondés, les actions des sociétés affichant une performance supérieure selon les critères ESG méritent une valorisation plus élevée. 90 % des répondants déclarent que leur firme refuse d'investir dans des sociétés qui ne divulguent pas leur performance ESG de manière assez transparente. La diversité, l'inclusion et la transparence influencent le cours des actions et la confiance des investisseurs

95 % des répondants jugent que la performance d'une entreprise en matière de diversité et d'inclusion a un impact direct sur le cours de ses actions. De même, 65 % affirment que la diversité au sein du conseil d'administration favorise leur confiance envers une entreprise, une hausse de 19 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Les mesures de diversité et d'inclusion influencent les décisions de placements de 80 % des firmes canadiennes sondées, soit une proportion plus importante que la moyenne mondiale des six marchés, qui se situe à 72 %.





95 % des répondants jugent que la performance d'une entreprise en matière de diversité et d'inclusion a un impact direct sur le cours de ses actions. De même, 65 % affirment que la diversité au sein du conseil d'administration favorise leur confiance envers une entreprise, une hausse de 19 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Les mesures de diversité et d'inclusion influencent les décisions de placements de 80 % des firmes canadiennes sondées, soit une proportion plus importante que la moyenne mondiale des six marchés, qui se situe à 72 %. Le critère social supplante désormais les considérations environnementales et de gouvernance

74 % des investisseurs canadiens nomment les critères sociaux comme principal levier de la confiance, soit une hausse de 25 points de pourcentage par rapport à 2019, et un pourcentage de 12 points supérieur à la moyenne mondiale des six marchés sondés.





74 % des investisseurs canadiens nomment les critères sociaux comme principal levier de la confiance, soit une hausse de 25 points de pourcentage par rapport à un pourcentage de 12 points supérieur à la moyenne mondiale des six marchés sondés. Les investisseurs font confiance aux entreprises qui traitent les individus et les collectivités avec respect

Pour 68 % des répondants, une définition claire de l'impact positif qu'une entreprise souhaite avoir sur la société agit comme catalyseur de la confiance.





Pour 68 % des répondants, une définition claire de l'impact positif qu'une entreprise souhaite avoir sur la société agit comme catalyseur de la confiance. Selon les investisseurs, une gouvernance multilatérale génère de meilleurs rendements 92 % des investisseurs ont déclaré que le modèle de gouvernance multilatérale est plus propice à la production de rendements financiers à long terme que les autres modèles qui accordent la priorité aux actionnaires.





92 % des investisseurs ont déclaré que le modèle de gouvernance multilatérale est plus propice à la production de rendements financiers à long terme que les autres modèles qui accordent la priorité aux actionnaires.

92 % des investisseurs institutionnels canadiens affichent un intérêt accru envers une approche de placement activiste, soit une hausse de 17 points par rapport à l'année précédente. De plus, 89 % des répondants considèrent qu'une majorité d'entreprises n'est pas adéquatement préparée à faire face à l'activisme des actionnaires.





92 % des investisseurs institutionnels canadiens affichent un intérêt accru envers une approche de placement activiste, soit une hausse de 17 points par rapport à l'année précédente. De plus, 89 % des répondants considèrent qu'une majorité d'entreprises n'est pas adéquatement préparée à faire face à l'activisme des actionnaires.

Dans un horizon de six mois, 91 % des répondants se disent prêts à aborder la culture d'entreprise avec le conseil d'administration, 88 % souhaitent parler de la gestion du capital humain, et 82 % pourraient soulever certaines questions entourant la diversité et l'inclusion.





Dans un horizon de six mois, 91 % des répondants se disent prêts à aborder la culture d'entreprise avec le conseil d'administration, 88 % souhaitent parler de la gestion du capital humain, et 82 % pourraient soulever certaines questions entourant la diversité et l'inclusion.

Le lien direct entre le salaire des dirigeants et le respect des cibles ESG influence la confiance de 58 % des investisseurs institutionnels canadiens envers une entreprise, une hausse de 7 points de pourcentage sur un an.

À propos du rapport spécial du Baromètre de confiance Edelman consacré aux investisseurs institutionnels

Le rapport spécial consacré aux investisseurs institutionnels est un complément au Baromètre de confiance Edelman, une étude dévoilée chaque année en janvier dans le cadre du Forum économique mondial. Cette année, le rapport a sondé 600 investisseurs institutionnels, dont des analystes financiers, des directeurs des placements et des gestionnaires de portefeuille provenant de six pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas et Japon).

À propos du service de communications financières d'Edelman

L'équipe Communications financières et marchés des capitaux d'Edelman est un cabinet-boutique de conseils stratégiques doté de la portée et des ressources d'une firme de communications marketing internationale de premier plan. Nous conseillons des entreprises publiques et privées en matière de communications stratégiques et financières pour les aider à se positionner efficacement sur le marché, tant lors d'événements charnières que dans le cours normal de leurs activités. Nos clients choisissent de travailler avec nous pour profiter de l'expertise de notre équipe dans les domaines des relations avec les investisseurs et des communications financières, de la vaste gamme de services offerts par Edelman (médias numériques et sociaux, affaires publiques, mobilisation des employés) et de son vaste réseau composé de plus de 65 bureaux à l'échelle mondiale.

À propos d'Edelman

Edelman est un chef de file mondial des communications marketing qui aide les plus grandes sociétés internationales et les entreprises émergentes les plus prometteuses à protéger, promouvoir et faire évoluer leurs marques et leur réputation. Edelman s'est vu décerner nombre de récompenses : l'agence a reçu le grand prix en relations publiques des Lions de Cannes, a été nommée parmi les agences à surveiller en 2018 par le magazine Advertising Age, a été sacrée agence internationale de l'année par The Holmes Report et PRWeek, et a été citée à cinq reprises parmi les meilleurs lieux de travail de Glassdoor. Edelman est propriétaire des firmes spécialisées Edelman Intelligence (recherche) et United Entertainment Group (divertissement, sports, expérientiel).

SOURCE Edelman Public Relations Worldwide

