/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure de 97,1 M$ à Brampton/

BRAMPTON, ON, le 17 nov. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important visant un projet d'infrastructure de 97,1 M$ en présence de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud, et de Patrick Brown, maire de Brampton.

Date : Mercredi 18 novembre 2020



Heure : 8 h 45 HNE



Lien WebEx :

https://brampton.webex.com/brampton/onstage/g.php?MTID=ee7f1b0fea1ee49693f1ea8b69aa9af73

Mot de passe : dmaf2020

Afin de protéger la santé et la sécurité des représentants des médias, des employés de la ville et des élus, l'annonce sera entièrement virtuelle. On pourra assister à la diffusion en direct et participer à l'événement selon les modalités suivantes :

Ville de Brampton Site Web

Site Web Ville de Brampton Facebook

