Certn nommée parmi les sociétés canadiennes prometteuses du programme Technologie Fast 50(MC) de Deloitte





VICTORIA, BC, le 18 nov. 2020 /CNW/ - Certn, une importante plateforme de données humaines qui aide les entreprises à effectuer des vérifications rapides et exhaustives des antécédents ainsi qu'une surveillance continue des risques, est l'une des lauréates du prix Sociétés prometteuses au Canada, dans le cadre du programme Technologie Fast 50MC de 2020 de Deloitte. Ce prix met en vedette des entreprises émergentes qui affichent une forte croissance et qui ont le potentiel de devenir des candidates au palmarès Technologie Fast 50MC.

« Nous sommes très reconnaissants de recevoir cet honneur incroyable et d'être reconnus aux côtés de nombreuses entreprises extraordinaires, a déclaré Andrew McLeod, PDG de Certn. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont participé à notre croissance pour faire de ce prix une réalité! »

Les lauréats du prix des Sociétés prometteuses sont de nouvelles entreprises dont le siège social est au Canada et qui démontre une technologie supérieure, une expérience de gestion efficace ainsi que des traits communs aux candidats retenus et aux lauréats du programme Technologie Fast 50MC de Deloitte. Pour être admissibles, les candidats doivent également allouer une part importante de leurs revenus d'exploitation à la création de technologies exclusives ou de propriété intellectuelle.

« Nous sommes extrêmement fiers de rendre hommage aux lauréats du prix des Sociétés prometteuses de cette année, non seulement pour reconnaître leur croissance en phase de démarrage en cette période d'incertitude, mais aussi pour souligner leur énorme potentiel à l'avenir, a déclaré Erica Pretorius, partenaire et leader nationale du programme Technologie Fast 50MC de Deloitte Canada. Ces sociétés exceptionnelles font preuve d'un courage extraordinaire et démontrent la capacité de prendre des risques calculés et des compétences remarquables pour exploiter les occasions s'offrant à elles. Elles sont la clé du succès futur du secteur de la technologie. »

Certn a été cofondée par Andrew McLeod, Evan Dalton, Owen Madrick, Daniel Faulkner, Will Nettke et Curtis Smith à la fin de 2016. En 2020, Certn constitue maintenant la nouvelle norme en matière d'intelligence du risque humain.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à www.certn.co/fr et suivez les comptes suivants :

Programme Technologie Fast 50MC de Deloitte

Le programme Technologie Fast 50 de Deloitte est le plus important programme de prix du secteur de la technologie au Canada. Le programme célèbre la croissance, l'innovation et l'entrepreneuriat des entreprises, et présente des catégories distinctes, notamment le palmarès Technologie Fast 50MC, le prix Enterprise Fast 15 et le prix Sociétés prometteuses. Le programme reconnaît également les entreprises du palmarès nord-américain Technology Fast 500, qui met en vedette les entreprises de technologie des États-Unis et du Canada. Les commanditaires du programme de 2020 comprennent Deloitte, RBC, CBRE, Clarity Recruitment et Lafond. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.fast50.ca.

À propos de Deloitte

Deloitte fournit des services d'audit et d'assurance, de consultation, de conseils financiers, de conseil en gestion des risques, de fiscalité et d'autres services connexes à des clients des secteurs public et privé au sein de multiples secteurs d'activités. Deloitte dessert quatre entreprises du Fortune Global 500® sur cinq par l'entremise d'un réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, et offre à ses clients ses capacités, ses connaissances et ses services de calibre mondial pour les aider à relever les défis commerciaux les plus complexes. Deloitte s.r.l., société à responsabilité limitée de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. « Deloitte » fait référence à un ou plusieurs des cabinets de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Veuillez consulter le site www.deloitte.com/about pour obtenir une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres.

Notre mission globale est d'agir pour ce qui compte. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons atteindre cet objectif en vivant nos valeurs communes pour ouvrir la voie, servir avec intégrité, prendre soin les uns des autres, favoriser l'inclusion et collaborer pour obtenir des résultats mesurables.

Pour en savoir plus sur les quelque 312 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 12 000 sont membres du cabinet canadien, veuillez communiquer avec nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.

À propos de Certn

Certn est une importante plateforme de données humaines qui aide les entreprises à effectuer plus rapidement que jamais des vérifications complètes des antécédents des employés et des entrepreneurs et une surveillance continue des risques dans le monde entier. Utilisée par les plus importants employeurs, les sociétés de recrutement et le secteur du travail à court terme, Certn renvoie en quelques minutes des vérifications d'antécédents criminels nationaux et internationaux, des rapports de crédit, des vérifications de références, des vérifications du niveau d'éducation, des vérifications des emplois précédents, des registres d'immatriculation, des vérifications d'identité et bien plus encore.

