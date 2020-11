CanaDon lance la campagne Héros du party des Fêtes, pour inciter les entreprises canadiennes à donner à une oeuvre de bienfaisance le coût du party de bureau qu'elles ont dû annuler





L'initiative Héros du party des Fêtes, lancée aujourd'hui par CanaDon, propose aux entreprises canadiennes de donner à une oeuvre de bienfaisance l'argent qu'elles n'ont pas dépensé pour leur party annuel des Fêtes, et de faire partie des #HérosDuPartyDesFêtes. Via CanaDon, la plus importante plateforme au Canada pour les dons et les collectes de fonds en ligne, les dons peuvent être attribués à l'un des 86 000 organismes de bienfaisance canadiens enregistrés, ou à l'un des 30 fonds pour une cause qui offrent aux Canadiens une nouvelle façon toute simple de soutenir un groupe d'organismes de bienfaisance travaillant pour une même cause.

L'initiative Héros du party des Fêtes s'inscrit dans une vaste stratégie de CanaDon visant à fournir aux gens d'ici des façons novatrices d'aider les organismes de bienfaisance, en cette période de crise pour l'économie et la santé publique. Depuis mai, selon une recherche effectuée par Imagine Canada, 69 % des organismes de bienfaisance rapportent une baisse de leurs revenus en raison de la pandémie. Cette initiative s'inspire de la campagne Xmas Party Heroes menée au Royaume-Uni, qui a recueilli près de 1 000 000 £ en sa première semaine. Le concept est en plein essor à travers le monde, alors que des campagnes semblables sont menées en divers pays. CanaDon lance cette initiative au Canada et invite les entreprises canadiennes à soutenir les organismes de bienfaisance par ce moyen original.

Sezzle, Rain43, IQ PARTNERS Inc, Preloved, et Document Direction sont parmi les premières entreprises à participer à ce programme et font partie du groupe des #HérosDuPartyDesFêtes.

« Alors que les entreprises canadiennes doivent annuler leur party de bureau des Fêtes à cause de la pandémie, nous leur demandons d'envisager une autre façon de célébrer, et peut-être même d'introduire une nouvelle tradition des Fêtes, axée sur la générosité », a déclaré Marina Glogovac, PDG de CanaDon. « En donnant à une oeuvre de bienfaisance l'argent non dépensé pour le party de bureau annuel, les entreprises et leur personnel peuvent produire un impact significatif dans la communauté, et devenir des héros du party des Fêtes pour les organismes de bienfaisance dont beaucoup ont vu chuter les revenus provenant des collectes de fonds, cette année. »

Afin de participer, les entreprises visitent CanaDon.org, font un don à l'organisme de bienfaisance ou à la cause de leur choix, et enregistrent leur don. CanaDon ajoutera l'entreprise au groupe des Héros du temps des Fêtes. Afin de célébrer, les #HérosDuPartyDesFêtes peuvent fournir à leur personnel, à leur clientèle et à leurs partenaires (et dans leurs canaux sociaux) des précisions au sujet de leur don, en encourageant d'autres parties à s'impliquer.

À propos de CanaDon

Fondé en 2000, CanaDon est un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission est d'accroître les dons de bienfaisance au Canada. CanaDon.org fournit aux Canadiens un guichet unique, sécuritaire et de confiance, pour faire des dons ou des collectes de fonds, ou pour s'informer au sujet de n'importe quel organisme de bienfaisance au Canada. Plus de 2,6 millions de Canadiens ont donné plus de 1,5 milliard de dollars aux organismes de bienfaisance sur CanaDon. Par ailleurs, CanaDon développe une technologie abordable pour la collecte de fonds, et fournit aux organismes de bienfaisance une formation et une éducation gratuites afin que, quelle que soit leur taille, ils puissent accroître leur impact et réussir à l'ère numérique. Pour d'autres informations, visitez CanaDon.org ou rejoignez CanaDon sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn.

