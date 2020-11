Guidewire intègre la solution Upptec au sein de son programme Alliance afin de permettre aux experts de rationaliser l'automatisation du traitement des sinistres





Guidewire Software, Inc. (NYSE : GWRE), plateforme à laquelle les assureurs IARD font confiance pour communiquer, innover et se développer efficacement, annonce qu'Upptec, fournisseur de solutions de d'évaluation de gestion de sinistres automatisée dans le domaine de l'assurance habitation et voyage, a rejoint le réseau Guidewire PartnerConnect en tant que partenaire Solution.

Fondée en 2006 et forte d'une expérience de plus de 10 ans, Upptec est à la pointe de l'évaluation automatisée des sinistres dans le domaine de l'assurance habitation et voyage et met son savoir-faire au service des compagnies d'assurances pour leur permettre d'améliorer leurs performances et leur indice de satisfaction client. En tant que partenaire Solution au sein du réseau PartnerConnect, l'intégration Ready for Guidewire de l'assurtech donnera aux assureurs la possibilité d'utiliser la solution d'évaluation des sinistres au sein de Guidewire ClaimCenter.

« Notre partenariat avec Guidewire permettra aux experts d'évaluer les sinistres des clients à distance et de manière transparente, ce qui permettra d'accélérer les délais de règlement, » déclare Magnus Franck, CEO d'Upptec.

« Nous sommes ravis d'accueillir Upptec au sein du réseau Guidewire PartnerConnect, » déclare Becky Mattick, vice-présidente Global Solution Alliances chez Guidewire Software. « Sa solution offrira à nos clients assureurs des évaluations précises et justes qui leur permettront, à leur tour, de réduire les délais de règlement pour leurs assurés. »

À propos d'Upptec

Upptec est le leader européen dans le domaine de l'évaluation automatisée des sinistres. Sa solution innovante, qui s'accompagne d'une réduction des coûts, d'une amélioration de l'expérience client et d'une garantie de conformité, permet aux compagnies d'assurance et aux spécialistes de la gestion des sinistres de dynamiser leurs performances.

À propos de l'écosystème PartnerConnect de Guidewire et du programme Ready for Guidewire

Les partenaires Solution du réseau Guidewire PartnerConnect fournissent des solutions logicielles, technologique et liées aux données, ainsi que des services d'accompagnement pour l'assurance. Ils permettent aux assureurs de stimuler la création de valeur et l'innovation en développant et en livrant des services d'intégration, des extensions, des applications et d'autres solutions complémentaires pour les produits Guidewire. Toutes les solutions partenaires Ready for Guidewire sont approuvées pour leur sécurité, leur qualité et leur compatibilité avec Guidewire et sont disponibles sur la Guidewire Marketplace. Pour en savoir plus sur le réseau Guidewire PartnerConnect, visitez la page https://www.guidewire.com/fr/partnerconnect.

À propos de Guidewire Software

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs IARD font confiance pour communiquer, innover et se développer efficacement. Nous associons le numérique, les systèmes coeur de métier, l'analytique et l'IA dans notre plateforme sous forme de service cloud. À la fin de notre exercice 2019, plus de 400 assureurs, des jeunes de petite envergure aux entreprises les plus grandes et complexes dans le monde, utilisent Guidewire.

En tant que partenaire de nos clients, nous sommes en constante évolution pour assurer leur réussite. Nous sommes fiers de nos résultats inégalés en matière d'implémentations, avec à notre actif plus de 1 000 projets réalisés avec succès et bénéficiant du soutien de la plus grande équipe de R&D, et l'écosystème de partenaires le plus vaste du secteur. Notre marketplace compte des centaines d'applications qui accélèrent l'intégration, la localisation et l'innovation.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site www.guidewire.fr. Suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC

NOTE : Pour en savoir plus sur les marques Guidewire, rendez-vous sur la page https://www.guidewire.com/legal-notices.

