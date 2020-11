Agendia présentera une recherche clinique rigoureuse lors du SABCS 2020, mettant l'accent sur la nécessité d'une diversité des données pour traiter les patientes atteintes d'un cancer du sein





Agendia, Inc, société leader mondial en oncologie de précision pour le cancer du sein, annonce aujourd'hui qu'elle présentera de nouvelles données issues de recherches cliniques en cours évaluant les tests génomiques MammaPrint® et BluePrint® lors du prochain Symposium de San Antonio sur le cancer du sein 2020 (SABCS 2020), dont l'édition virtuelle aura lieu du 8 au 11 décembre 2020.

Ces données, basées sur les recherches cliniques existantes démontrant l'efficacité des tests MammaPrint et BluePrint pour orienter de façon cohérente la planification optimale des traitements, mettent en évidence les nombreux essais en cours d'Agendia qui influenceront à terme le traitement et les résultats des patientes.

Les données spécifiques sélectionnées pour les discussions de présentation par affiche comprennent notamment :

BluePrint performance in predicting pertuzumab benefit in genomically HER2-positive patients: a biomarker analysis of the APHINITY trial

Auteurs : Krop, I., et al.

Session : Spotlight Poster Discussion 3 | mercredi 9 décembre 2020 | 18h30 ? 19h30 CST

Affiche n° : PD3-01

5-year outcomes in the NBRST trial: Preoperative MammaPrint and BluePrint breast cancer subtype is associated with neoadjuvant treatment response and survival

Auteurs : Whitworth, P., et al.

Session : Spotlight Poster Discussion 9 | jeudi 10 décembre 2020 | 15h30 ? 16h45 CST

Affiche n° : PD9-01

Par ailleurs, Mme Laura van't Veer, PhD, co-fondatrice et directrice de recherche pour Agendia, fera une présentation orale sur un résumé intitulé "How low is low risk: MINDACT updated outcome and treatment benefit in patients considered clinical low risk and stratified by genomic signature, age and nodal status."

« Les tests MammaPrint et BluePrint procurent aux patientes atteintes d'un cancer du sein et à leurs soignants les informations précises nécessaires pour déterminer l'approche thérapeutique la plus ciblée et la plus efficace en fonction de leur situation », déclare le docteur William Audeh, directeur médical d'Agendia. « Nos efforts continus pour identifier et comprendre les facteurs biologiques du cancer du sein auprès de larges populations de patientes nous ont également permis de nous pencher sur ces facteurs afin d'étudier des sous-ensembles uniques de personnes, et de fournir des informations supplémentaires précieuses, à mesure que nous continuons à élargir les connaissances sur le cancer du sein et à bâtir une bibliothèque de données dont bénéficieront les patientes. »

Vous trouverez ci-dessous les détails des résumés supplémentaires d'Agendia qui ont été acceptés pour le SABCS 2020 :

How low is low risk: MINDACT updated outcome and treatment benefit in patients considered clinical low risk and stratified by genomic signature, age and nodal status

Auteurs : van't Veer, L.J., et al.

Session : General Session 4 | vendredi 11 décembre 2020 | 8h45 ? 11h30 CST

Affiche n° : PS6-01

Présentation n° : Oral Presentation GS4-11 | Presentation 11h15-11h25 CST | Live Q&A Session 11h25-11h30 CST

Molecular subtyping by BluePrint improves prediction of treatment responses and survival outcomes in patients with discordant clinical and genomic classification

Auteurs : Whitworth, P., et al.

Session : Poster Session 4

Affiche n° : PS4-04

The 70-gene signature (MammaPrint) accurately predicts distant breast cancer recurrence risk in patients aged ?70 years from the population-based observational FOCUS cohort.

Auteurs : Noordhoek, I., et al.

Session : Poster Session 6

Affiche n° : PS6-06

Comparing MammaPrint and BluePrint results between core needle biopsy and surgical resection breast cancer specimens

Auteurs : McKelley, J., et al.

Session : Poster Session 6

Affiche n° : PS6-19

MammaPrint and BluePrint as prognostic indicators for elderly patients with early stage breast cancer

Auteurs : Blumencranz, P.W., et al.

Session : Poster Session 6

Affiche n° : PS6-41

Racial disparities within Basal-type breast cancer: clinical and molecular features of African American and Caucasian obese patients

Auteurs : Sharma, D., et al.

Session : Poster Session 7

Affiche n° : PS7-68

Molecular profiles and clinical-pathological features of Asian early-stage breast cancer patients

Auteurs : Chen, M., et al.

Session : Poster Session 7

Affiche n° : PS7-69

Di?erential gene expression analysis and clinical utility of MammaPrint and BluePrint in male breast cancer patients

Auteurs : Crozier, J., et al.

Session : Poster Session 14

Affiche n° : PS14-11

Differential gene expression in Luminal-type invasive lobular carcinoma and invasive ductal carcinoma by MammaPrint risk stratification

Auteurs : Lesnikoski, B., et al.

Session : Poster Session 18

Affiche n° : PS18-03

Using BluePrint to elucidate the molecular heterogeneity of triple negative breast cancers

Auteurs : Kaklamani, V.G., et al.

Session : Poster Session 18

Affiche n° : PS18-05

The FLEX real-world data platform explores new gene expression pro?les and investigator-initiated protocols in early stage breast cancer

Auteurs : Lee, L., et al.

Session : Ongoing Trials Posters

Affiche n° : OT-12-01

Ces données mettent en évidence la mission d'Agendia qui consiste à aider à orienter le diagnostic et le traitement personnalisé du cancer du sein pour les patientes tout au long de leur traitement.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour accéder au contenu exclusif que nous partagerons dans le cadre du SABCS.

À propos d'Agendia

Agendia est une société d'oncologie de précision dont le siège social se trouve à Irvine, en Californie, et qui s'est engagée à fournir aux patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce et à leurs médecins l'information dont ils ont besoin pour prendre les décisions les plus efficaces pour toute la durée du traitement. L'entreprise propose actuellement deux tests de profilage génomique disponibles sur le marché, fondés sur les plus hauts niveaux de preuves cliniques et du monde réel, qui fournissent des informations génomiques complètes qui peuvent être utilisées pour identifier le traitement du cancer du sein le plus efficace possible pour chaque patiente.

MammaPrint®, le test de récurrence du cancer du sein à 70 gènes, est le seul test évaluant le risque de récurrence approuvé par la FDA et fondé sur des résultats prospectifs évalués par des pairs, ainsi que sur l'inclusion des directives de traitement nationales et internationales. BluePrint®, le test de sous-typage moléculaire à 80 gènes, est le seul test commercialisé qui évalue la biologie sous-jacente d'une tumeur afin de déterminer ce qui entraîne sa croissance. Conjointement, MammaPrint® et BluePrint® fournissent un profil génomique complet pour aider les médecins à prendre des décisions plus avisées dans le cadre des traitements pré et post-opératoires.

En mettant au point de nouveaux tests génomiques fondés sur des données probantes et en menant des recherches révolutionnaires tout en établissant un corpus de données qui aideront à traiter le cancer du sein, Agendia vise à améliorer les résultats pour les patientes et à soutenir l'évolution des besoins cliniques des patientes atteintes de cancer du sein et de leurs médecins à chaque étape, du diagnostic initial jusqu'à la disparition du cancer.

Les tests d'Agendia peuvent être commandés sur des biopsies de base ou des échantillons chirurgicaux dont les résultats sont disponibles en 5 à 7 jours seulement, afin de faciliter les décisions de traitement pré et post-opératoire. Pour plus d'informations sur nos tests et nos essais en cours, rendez-vous sur www.agendia.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 novembre 2020 à 04:15 et diffusé par :