Sclérose en plaques (SEP): Conférence Européenne demandant plus d'accent sur la SEP progressive





- La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique complexe qui reste aujourd'hui encore incurable.

- Plus d'un million de personnes sont touchées par la SEP en Europe

- Environ 10 à 15% des personnes ont une forme progressive de la SEP

- Cette forme de la maladie est mal comprise et difficile à traiter.

- L'EMSP appelle à se concentrer sur une meilleure compréhension et à investir dans sa recherche, essentielle pour développer de nouveaux traitements.

BRUXELLES, Belgique, 18 novembre 2020 /PRNewswire/ -- La Plateforme Européenne de Sclérose en Plaques (EMSP) ? une organisation paneuropéenne avec 30 ans d'expérience et 43 organisations membres dans 37 pays ? consacre sa conférence annuelle 2020 (19-20 novembre) à la sclérose en plaques (SEP) progressive. La participation est gratuite. L'objectif de la conférence virtuelle est de faciliter la compréhension de cette forme de la maladie, marquée par une aggravation constante des symptômes, entraînant un handicap et de graves problèmes de mobilité.

Á propos de la SEP progressive

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique complexe qui reste encore incurable. Plus d'un million de personnes en sont touchées en Europe. Environ 10 à 15% des personnes ont une forme progressive de la SEP ? une aggravation des lésions nerveuses provoquant une augmentation constante des symptômes tels que la fatigue, des problèmes de mobilité ou des tremblements, conduisant à un plus grand degré d'invalidité.

Manque de compréhension et de recherche

Malgré les progrès de la recherche liée à d'autres formes de SEP, le développement d'un traitement pour la SEP progressive reste un défi. C'est en grande partie parce que les essais cliniques prennent trop de temps. Cela augmente les coûts et il est trop difficile de mesurer et de prouver des résultats positifs. Des essais lents et des résultats incertains rendent l'investissement dans un traitement difficile, traitement qui pourrait ne jamais être approuvé.

La SEP progressive est devenue une priorité internationale et le thème central de la conférence virtuelle EMSP en 2020.

Conférence européenne pour sensibiliser sur la SEP progressive

En novembre, plus de 350 délégués se réuniront pour un échange virtuel de connaissance pendant 2 jours. (en anglais)

L'événement offre une occasion unique d'en savoir plus sur les dernières avancées de la recherche sur la maladie, les tendances actuelles en revalidation et nombreuses conseils pratiques pour aider les personnes atteintes de SEP.

Enregistrez ici

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1337138/EMSP_2020_Virtual_Conference_MS.jpg

Communiqué envoyé le 18 novembre 2020 à 04:00 et diffusé par :