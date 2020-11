Wipro et Cisco ont décidé de collaborer pour fournir des services de transformation SD-WAN à Olympus





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société leader mondiale en technologies de l'information, conseil et services de processus métiers, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait fournir des services de transformation de réseau étendu à définition logicielle (Software-Defined Wide Area Network, SD-WAN) à Olympus en tirant parti de la technologie Cisco.

Basée à Tokyo, au Japon, Olympus est passionnée par les solutions qu'elle crée pour les secteurs de la médecine, des sciences de la vie et des équipements industriels, en plus des appareils photo et des produits audio. Depuis plus de 100 ans, Olympus s'efforce de rendre la vie des personnes plus saine, plus sûre et plus épanouissante en aidant à détecter, prévenir et traiter les maladies, en faisant progresser la recherche scientifique, en garantissant la sécurité publique, et en capturant des images du monde.

Dans le cadre de cet engagement, Wipro utilisera sa solution propriétaire de services de réseau géré, #WANFreedom pour réorganiser les WAN (réseaux étendus) d'Olympus et permettre la prise en charge d'applications distribuées dans un environnement multicloud hybride. La nouvelle infrastructure réseau améliorera considérablement les performances des applications d'Olympus pour offrir une expérience utilisateur de qualité supérieure, ce qui se traduira par une productivité et une agilité accrues, ainsi que par une réduction des coûts informatiques.

Le modèle de services gérés permet à Wipro d'offrir une rentabilité et une fiabilité optimales à ses clients grâce à la surveillance, la maintenance et la gestion des services en continu. Les services gérés SD-WAN #WANFreedom de Wipro ont été activés par le programme global Secure SD-WAN Managed Services Partner (MSP) de Cisco.

Stephen Kneebone, directeur informatique mondial d'Olympus, a déclaré : « À l'heure où nous entrons dans un monde où les entreprises mettent de plus en plus l'accent sur la résilience en accélérant la transformation numérique, nous pensons réussir à suivre le rythme du changement. Nos initiatives d'adoption du cloud et de migration d'applications exigent des performances élevées de la part du réseau. Avec Wipro, nous nous sommes lancés dans notre parcours de transformation WAN qui améliore l'expérience des applications et réduit nos coûts d'exploitation, tandis que la solution #WANFreedom de Wipro normalise notre WAN mondial réparti dans plus de 40 pays. La plateforme centralisée de gestion des contrats de Wipro consolidera nos fournisseurs de services et devrait permettre une réduction des coûts allant jusqu'à 30 %. »

Kiran Desai, vice-président principal des Services cloud et d'infrastructure chez Wipro Limited, a confié pour sa part : « Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés par Olympus comme leur partenaire de transformation SD-WAN. #WANFreedom de Wipro fournit des services complets de cycle de vie couvrant le conseil, la planification et la conception, la mise en oeuvre et les services de gestion de réseau. Alimenté par une plateforme d'automatisation intégrée, notre modèle en tant que service créera une infrastructure de réseau numérique cognitif pour Olympus, qui sera sécurisée et dynamique. Ses capacités améliorées aideront Olympus à gagner en souplesse pour accéder aux services multicloud, réduire les frais généraux et prendre en charge de nouvelles applications tout au long de son parcours de transformation numérique. »

Scott Harrell, vice-président principal et directeur général de l'Intent-Based Networking Group de Cisco, a ajouté : « À l'heure où les organisations adoptent le cloud pour les applications clés, leur architecture WAN doit également évoluer pour offrir la meilleure expérience qui soit à leurs utilisateurs et une efficacité améliorée pour leurs organisations. L'agilité et la sécurité jouent un rôle primordial dans cette transition. Grâce à la technologie SD-WAN sécurisée de Cisco et au nouveau Programme de création de services (Service Creation Program) de Cisco pour les partenaires, Wipro peut aider des clients comme Olympus à sécuriser leur connectivité à plusieurs clouds, à optimiser leurs expériences en matière d'applications et à accélérer leurs parcours de transformation numérique. »

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l'information, conseil et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l'informatique cognitive, de l'hyperautomatisation, de la robotique, du nuage, de l'analytique et des technologies émergentes pour aider nos clients à s'adapter au monde numérique et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 180 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.wipro.com.

