Arçelik à nouveau reconnu leader du secteur au classement Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 2020





L'engagement continu d'Arçelik, maison mère de 12 marques dont Beko et Grundig, en faveur du développement durable a permis au groupe de conserver sa place de leader du secteur des biens de consommation durables pour la deuxième année consécutive

ISTANBUL, 18 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Arçelik a été nommé « leader du secteur » dans la catégorie des biens de consommation durables, pour la deuxième année consécutive, dans le classement Dow Jones Sustainability Index (DJSI), qui évalue à travers le monde les entreprises les plus performantes selon des critères économiques, environnementaux et sociaux.

Arçelik dont la vision est depuis 2009 : « Respectueux de la planète, Respecté dans le monde entier » fait du respect de l'environnement et des ressources une priorité dans toutes ses activités. Hakan Bulgurlu, PDG d'Arçelik, se félicite de cette distinction renouvelée : « Être reconnu leader de notre secteur par le Dow Jones Sustainability Index, qui représente la référence en matière de responsabilité d'entreprise, est une réalisation importante qui démontre que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes fiers de ce succès que nous avons obtenu avec l'ensemble de nos collaborateurs. Nous avons établi une norme exemplaire et nous voulons être un modèle pour notre secteur. Nous sommes devenus neutres en carbone en 2019 et 2020 pour notre production mondiale grâce au « projet de financement de crédits carbone pour les réfrigérateurs à haut rendement énergétique » en Turquie. Dans le cadre de ce projet, Arçelik a obtenu le droit à 305 407 tonnes de crédits carbone conformément à la norme VCS (Verified Carbon Standard), qui ont été utilisés pour compenser nos émissions mondiales directes et indirectes de GES (gaz à effet de serre) en 2019 et 2020 (Scope 1 et 2). Nous prévoyons d'investir, au cours des prochaines années, 50 millions de dollars supplémentaires dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique pour préserver l'avenir de notre planète. Avec nos marques, nous continuerons à concevoir des produits plus respectueux de l'environnement, à poursuivre nos efforts en matière de production responsable et efficace en réduisant les consommations d'énergie et d'eau, et à mettre en oeuvre des projets sociaux dans le monde entier, en contribuant à lutter contre le gaspillage alimentaire et à encourager à une vie plus saine. Nous renforçons nos objectifs en mettant en oeuvre nos initiatives de développement durable non seulement dans le domaine environnemental, mais aussi dans les domaines de responsabilité sociétale et de gouvernance. Nous continuerons à contribuer à la protection de notre planète et à encourager le plus grand nombre à adopter un mode de vie plus responsable. »

Arçelik, toujours très investi dans la lutte contre le changement climatique, a publié ses objectifs pour 2030 dans son 12e rapport de responsabilité sociale et environnementale, et a déclaré investir dans un système d'énergie renouvelable de 15 MW opérationnel dans ses sites de production d'ici 2030.

Arçelik, qui a utilisé 100 % d'électricité verte en 2019 pour ses activités en Turquie et en Roumanie, vise à utiliser 100 % d'électricité verte dans tous ses sites de production dans le monde, d'ici 2030. En outre, Arcelik vise à réduire de 45 % la consommation d'énergie utilisée pour fabriquer chaque produit d'ici 2030 (par rapport au niveau de référence de 2015 dans les usines d'Afrique du Sud, de Russie, de Turquie, de Roumanie, de Chine, de Thaïlande et du Pakistan).

Arçelik, le premier et seul groupe industriel de Turquie qui possède deux installations de recyclage des DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques), a réalisé 315 GWh d'économies d'énergie et 6,4 millions de tonnes d'économies d'eau en remplaçant d'anciens produits à forte consommation d'énergie et d'eau par des produits plus économes, quelle que soit la marque, depuis 2014. Les vieux appareils collectés sur le marché sont envoyés aux installations de recyclage des DEEE d'Arçelik, où ils sont valorisés. L'économie réalisée équivaut à la consommation quotidienne d'électricité de près de 39 millions de foyers et à la consommation quotidienne d'eau de 7,9 millions de foyers. En recyclant ces déchets d'équipements électriques et électroniques, Arçelik a évité l'émission d'environ 155 000 tonnes de CO2.

À propos du Dow Jones Sustainability Index

Arçelik figure dans l'indice de durabilité Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index, DJSI) depuis 2017. Le DJSI évalue les performances des entreprises dans les différents domaines qui couvrent tous les aspects du développement durable, tels que la gouvernance d'entreprise, les résultats financiers, les performances environnementales, les actions sociétales, l'éthique et la lutte contre le changement climatique. Créé par S&P Dow Jones Indices et RobecoSAM, l'indice de durabilité Dow Jones sélectionne les entreprises les plus performantes dans chacun des 61 secteurs d'activité représentés et sert de point de référence aux investisseurs qui intègrent les critères de développement durable dans leurs portefeuilles.

À propos d'Arçelik

Avec plus de 30 000 employés dans le monde, 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko), des filiales commerciales et marketing dans 34 pays et 22 sites de production dans 8 pays, Arçelik propose des produits et services dans près de 150 pays. En tant que 2e groupe d'électroménager en Europe selon le classement des parts de marché en volume, Arçelik a atteint un chiffre d'affaires consolidé de 5 milliards d'euros en 2019. Avec près de 70 % de ses bénéfices provenant des marchés internationaux, Arçelik est le leader de la R&D en Turquie ? détenant plus de 3 000 demandes de brevets internationaux à ce jour grâce aux efforts de 1 600 chercheurs dans 15 centres de R& D et de design en Turquie et dans 5 autres pays. www.arcelikglobal.com

