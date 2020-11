Le rapport Nouveau commerce de détail 2020 identifie les opportunités clés pour les commerçants pendant la crise





Kodak Moments, un fournisseur mondial de produits et services photographiques aux distributeurs, consommateurs et propriétés de divertissement, a conclu un partenariat avec diconium dans le cadre de son rapport Nouveau commerce de détail 2020, qui réunit technologies émergentes et données avec les personnes, l'architecture et la culture du commerce. Parrain du rapport, Kodak Moments continue son investissement dans les tendances de distribution avant-gardistes en vue de transformer le caractère purement transactionnel du commerce en une expérience plus émotionnelle pour le client.

Pendant la pandémie mondiale, le rapport Nouveau commerce de détail 2020 a été organisé à partir des visites de découvertes et discussions avec des instituts de tendance et des créateurs innovants afin d'identifier les moteurs clés qui peuvent aider le commerce de détail à se transformer pour l'avenir. La nouvelle réalité offre une chance unique aux commerçants d'adopter des stratégies leur permettant de suivre le rythme d'un environnement en constante évolution. Une des conclusions principales pour les commerçants est la suivante : la mise en échelle des capacités numériques peut permettre au commerce de détail de capitaliser sur les opportunités futures et de protéger ses affaires contre de nombreux risques.

« Nous sommes ravis de participer au rapport Nouveau commerce de détail 2020 à un moment aussi crucial pour le secteur de la distribution », affirme Helena Babic, directrice expérience distribution mondiale chez Kodak Moments. « Alors que nous observons que des tendances telles que la numérisation, l'IA et le concept de la vente émotionnelle gagnent de plus en plus de terrain au niveau de l'adoption du commerce de détail, ces genres d'informations sont particulièrement importantes. »

« L'adaptabilité est l'un des atouts les plus précieux des marques et des commerces physiques en général. Que ce soit la transformation digitale et ses technologies indispensables ou la crise actuelle, le commerce de détail fait face à l'un des plus grands défis depuis des décennies », affirme Marcus Worbs, directeur général chez diconium strategy. « Ensemble avec des experts de l'industrie, diconium a développé des solutions numériques pour appuyer les sociétés, afin qu'elles puissent continuer à s'adapter et transformer leurs affaires. »

Ce rapport annuel est le quatrième du genre. Mis à part Kodak Moments, les autres partenaires sont Visplay, Outletcity Metzingen et commercetools. Pour télécharger le rapport dans son intégralité, veuillez visiter le site web de diconium.

À propos de diconium

Expert du processus de transformation digitale, diconium assiste, depuis 1995, de grandes entreprises leaders comme VW, Mercedes-Benz, Kodak Alaris ou Sick à développer leur potentiel digital et à offrir des expériences extraordinaires à leurs millions de clients. diconium accompagne les sociétés pendant tout le processus de numérisation : depuis l' innovation & la stratégie, UX, données & KI, commerce et technologie jusqu'au développement des unités numériques. diconium est une filiale du groupe Volkswagen.

À propos de Kodak Moments

Kodak Moments est un fournisseur mondial de produits et services photographiques aux distributeurs, consommateurs, propriétés de divertissement. Nous permettons aux consommateurs de donner vie à leurs souvenirs, en fournissant des produits photographiques innovateurs de haute qualité et des expériences qui ont pour eux de grandes importances. Stimulés par plus de 100 000 points de touche consommateurs dans 30 pays à travers le monde, notre mission est d'être la marque que les consommateurs choisissent pour célébrer et préserver les souvenirs de leur vie, depuis les grands événements jusqu'aux précieux moments de tous les jours.

© 2020 Kodak Moments Division, Kodak Alaris Inc. La marque Kodak et l'habillage de marque sont des marques déposées d'Eastman Kodak Company, utilisées sous licence.

