La réputation de Jeonju Hanji, le papier qui dure mille années, se répand à travers le monde

La réputation de Jeonju Hanji, un papier coréen traditionnel qui dure mille années, se répand à travers le monde. Ayant captivé le Vatican et le musée du Louvre en France, Jeonju Hanji a été récemment accepté par l'Institut central pour la restauration et la conservation du patrimoine archivistique et bibliothécaire (Istituto Centrale per la Conservazione e il Restauro del Patrimonio Archivistico e Librario, ICRCPAL), une organisation italienne de premier plan spécialisée dans le papier adapté à la restauration et à la conservation de la propriété culturelle.

Élaboré méticuleusement par des maîtres-artisans en utilisant l'écorce de murier coréenne, le Hanji traditionnel est reconnu pour son excellente qualité qui dure plus de mille années s'il est bien conservé. Ceci est parfaitement illustré par la préservation de Mugu Jeonggwang Dae Daranigyeong (Trésor national 126 de la République de Corée), le plus ancien manuscrit imprimé à la planche publié au 8e siècle, sur une période de 1 300 ans.

Jeonju Hanji est utilisé non seulement pour l'archivage, mais aussi comme matériau pour les porte-monnaies et les cravates, créant ainsi une nouvelle culture de la mode. Les articles Hanji créés par les artisans de Jeonju sont une spécialité célébrée de la ville.

Jeonju Hanji, qui n'était pas jusqu'ici largement connu sur le marché mondial du papier, acquiert progressivement une réputation, car il a été récemment utilisé comme matériau de restauration pour les biens culturels du Louvre et a attiré l'attention du Vatican, un coffre au trésor de culture archivistique mondiale.

Jeonju City compte promouvoir une gamme de projets de collaboration pour la mondialisation de Jeonju Hanji en concluant un protocole d'accord (Memorandum of agreement, MOU) avec l'ICRCPAL en novembre, par exemple, et en co-hébergeant un séminaire international entre la Corée et l'Italie en février prochain pour célébrer la reconnaissance de l'excellence de Jeonju Hanji.

Le maire de Jeonju City, Kim Seung-su, a déclaré : « Le fait de voir l'excellence de Jeonju Hanji reconnue par l'ICRCPAL d'Italie après le Louvre et le Vatican nous encourage à faire de notre mieux pour, non seulement restaurer le patrimoine culturel mondial avec Hanji, mais aussi promouvoir Hanji et l'industrie apparentée des matériaux. »

