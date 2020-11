Naissance d'un nouvel acteur du management des risques liés à la sûreté : Oriol Group





ORIOL Group est une société de sûreté et de sécurité créée en 2020 par des associés ayant entre 15 et 35 ans d'expérience dans les métiers de la sécurité, du renseignement, de la gestion de crise et du développement international. Fruit notamment de la rencontre entre Arnaud Dessenne, Eric Battesti, et des investisseurs privés, ORIOL Group se veut résolument innovant à travers 5 piliers constitutifs :

ORIOL Group a pour ambition de devenir un acteur français de référence dans le domaine de la sûreté / sécurité sur la scène internationale, au profit notamment de clients français, européens, russes et chinois.

ORIOL Group couvre un large territoire au regard des évolutions géostratégiques et économiques récentes, l'EURASIE, future locomotive du monde moderne.

ORIOL group est présent sur l'ensemble du spectre du management des risques liés à la sûreté, de l'assistance opérationnelle à l'assistance technique, en passant par la Cyber-Sécurité (avec exclusivement des spécialistes français de haut niveau). ORIOL group propose également des formations spécialisées au profit des forces de sécurité interieure, du conseil aux états et institutions internationales, et du support aérien ainsi que de la gestion des risques HSE.

ORIOL group est le produit d'une association de cultures et d'expériences qui dépassent la seule culture sûreté/sécurité, avec une approche intégrée de la gestion de projets internationaux, qui vise à répondre avec efficacité et précision aux besoins des clients, tant publics que privés.

ORIOL group a enfin pour objectif de contribuer au continuum de sécurité public/privé dans la majeure partie de ses champs d'action et à prévenir l'évolution des menaces dans le monde moderne de plus en plus instable, digitalisé, et complexe.

